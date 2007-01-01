جيون دو يون.. أول كورية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في كان

وكالات /سما/

سيول/سما- تُعتبر الممثلة الكورية الجنوبية جيون دو يون من أبرز النجوم في السينما الآسيوية المعاصرة، وحققت نجاحًا استثنائيًا في تجسيد الأدوار المعقدة التي تتطلب عمقًا نفسيًا وتنوعًا فنيًا. وتجلى هذا الإبداع بوضوح في فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2007 عن دورها في فيلم "Secret Sunshine"، مما جعلها أول ممثلة كورية جنوبية تحقق هذا الإنجاز المرموق على الصعيد العالمي.

لُقبت جيون دو يون في أوساط النقّاد الدوليين بـ"الممثلة المتحولة" لقدرتها على التنقل بين شخصيات مختلفة بسلاسة واقتدار. لم تقتصر مسيرتها على النجومية المحلية بل ساهمت فعليًا في رفع مكانة التمثيل الكوري إلى مستوى الاعتراف الدولي، وأسهمت في إطلاق ما يُعرف الآن بـ"الموجة الكورية" في السينما العالمية. شاركت في عديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة التي رسّخت موقعها كواحدة من أهم الممثلات في صناعة السينما الآسيوية.

على الصعيد الشخصي، تتسم حياة جيون دو يون بالحفاظ على الخصوصية والابتعاد عن الضجيج الإعلامي. تزوجت في 11 مارس 2007 من رجل الأعمال وسائق السباقات المحترف كانغ شي كيو، وأقيم حفل زفافهما بسرية تامة في فندق "شيلا" بسيول. يكبرها زوجها بتسع سنوات، ورُزقا بابنة وحيدة في 22 يناير 2009. بعد ولادة ابنتها، اتخذت جيون قرارًا بأخذ فترة استراحة من الشاشة لرعاية طفلتها، قبل عودتها لاحقًا إلى المسرح الفني بمشاريع جديدة.

كشفت جيون دو يون في لقاءات صحافية لاحقة عن تطورها الإنساني عبر سنوات الزواج والأمومة. أشارت إلى أنها كانت شخصية تتسم بالمثالية الشديدة والصرامة قبل الزواج، إلا أن تجربة بناء أسرة والاصطدام بمسؤوليات الحياة المشتركة ساعدتها على النمو والنضج، وجعلتها أكثر مرونة وتقبلًا للحياة.

اشتهرت جيون في عديد من الأعمال السينمائية البارزة. في فيلم "You Are My Sunshine"، جسّدت دورًا في دراما رومانسية مؤثرة تدور حول قصة حب صادقة تواجه اختبارات قاسية بسبب المرض والماضي، حيث تعمل شخصيتها في توصيل الطلبات وتقع في حب مزارع بسيط. حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونقل مسيرتها إلى آفاق جديدة.

في فيلم "The Housemaid" (2010)، جسّدت جيون دو يون دور الشابة "إيون يي" التي تبدأ العمل خادمة مقيمة لدى عائلة ثرية من الطبقة الراقية. يتناول الفيلم محنة الفتاة التي تتعرض للظلم والاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يعتقدون أن المال يحل جميع المشاكل، ما يدفعها إلى حالة نفسية مدمرة تقود إلى صراع درامي ومأساوي تتبدل فيه موازين القوة والانتقام.

في فيلم الحركة "Kill Boksoon"، قدّمت جيون دو يون دورًا مختلفًا تماسًا حيث جسّدت شخصية "جيل بوكسون"، قاتلة مأجورة محترفة وبارعة تعمل لدى وكالة "MK Entertainment" المتخصصة في هذا المجال. تأتي نقطة الانقلاب عندما تقرر بوكسون عدم تجديد عقدها وتختار الاعتزال لتتفرغ كليًا لابنتها وإصلاح علاقتها المتوترة معها، لكنها تجد نفسها محاصرة في معركة حياة أو موت ضد زملائها السابقين والوكالة التي دربتها.

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