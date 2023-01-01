مزقوا جسد وفاء..خمسة شهداء وعشرات الإصابات في تصعيد إسرائيلي جديد بقطاع غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ334، عبر استهدافات واعتداءات متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقرب منتصف الليل، اغتالت قوات الاحتلال الشاب محمد عاطف سكر (28 عاماً) إثر استهدافه برفقة أحد رفاقه في محيط مفترق عباس بمدينة غزة، فيما أُصيب مرافقه بجراح خطيرة.

كما استشهد الشاب حسن ساق الله (19 عاماً) بعد إصابته برصاص أطلقته الرافعات العسكرية الإسرائيلية في محيط مدرسة المأمونية غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شرق دير البلح إلى استشهاد الطفل سعدي غالية (7 أعوام)، وإصابة عدد من المواطنين داخل مدرسة سكينة التي تؤوي نازحين.

وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت في وقت سابق أحد قادة كتائب القسام عبر استهداف مركبته غرب مدينة غزة، ما أدى أيضاً إلى استشهاد المقاوم يوسف عكيلة وابنته وفاء (8 أعوام)، إضافة إلى إصابة آخرين.

وصباح اليوم، أُصيب صياد برصاص زوارق الاحتلال الحربية قبالة شواطئ غرب مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وقصف متفرقة خلف الخط الأصفر شرق المدينة.

الإحصائيات

وأفادت البيانات الطبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 17 مصاباً.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1344 شهيداً، إضافة إلى 4481 مصاباً، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها 815 شهيداً.

أما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد بلغ عدد الشهداء 73,651 شهيداً، مقابل 174,593 مصاباً.