مسلسل "القصة الكاملة" ينطلق بـ"لعبة جهنم" وفراج ينوّه بدعم زوجته في الإنتاج

وكالات /سما/

القاهرة/سما- ينطلق المسلسل الدرامي المصري "القصة الكاملة" بأول حكاياته بعنوان "لعبة جهنم" مستوحاة من وقائع وجرائم حقيقية شهدها الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة. ويتضمن الموسم الأول 5 حكايات مستقلة، تضم كل منها فريق عمل مختلف، وتُعرض كل حكاية عبر 3 حلقات فقط على منصة البث "MBC شاهد".

يقف وراء الإنتاج المنتج الفني مجدي الهواري، الذي أبرز دور زوجته في المساهمة بنجاح الحكاية الأولى. تُصنّف الحكايات ضمن نوعية دراما الجريمة والغموض، موزعة على: "ما لم يُحكَ عن بني مزار" بطولة الفنان أحمد عبدالوهاب، و"جريمة في الزمالك" من بطولة الفنانة صبا مبارك، و"جنة إبليس" من بطولة الفنانة نور النبوي، مع حكاية جديدة تُضاف شهرياً حتى نهاية ديسمبر المقبل.

جسّد الفنان محمد فراج شخصية الشيخ علاء في "لعبة جهنم"، وتطورت الشخصية من مجرد رجل يظهر في قالب ديني إلى أحد الأطراف الأساسية في الجريمة. لم يكتفِ فراج ببناء الشخصية من خلال الأداء الحركي والصوتي وحسب، بل خضع لتحضيرات شكلية مكثفة، حيث ظهر أصلع بملامح شاحبة، وأفادت كواليس التصوير أن تجهيز مظهره استغرق ساعات طويلة لتحقيق الرؤية الفنية المطلوبة للشخصية.

تضم "لعبة جهنم" في فريقها: محمد فراج وعمر رزيق وكريمة منصور وياسر عزت وآخرين، بتأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري. أما الحكاية الثانية "ما لم يُحكَ عن بني مزار" فتجمع بطولة أحمد عبدالوهاب وأحمد عبدالحميد وميشيل ميلاد ومراد مكرم وصفاء الطوخي وعارفة عبدالرسول، مع ضيف الشرف الفنان خالد الصاوي، بتأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

يأتي عرض الحكاية الثانية من المسلسل نهاية شهر سبتمبر الجاري، تحديداً يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر/أيلول، حيث ستُعرض الـ 3 حلقات كاملة في جلسة واحدة عبر منصة "MBC شاهد"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب جمهور واسع للمنصة وتعزيز الاهتمام بالمحتوى الدرامي المحلي.

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