تجنب هذه العبارات عند تعاملك مع من فشل في الامتحان

وكالات /سما/

يشكل الفشل في الامتحان تجربة نفسية قاسية قد تحمل آثاراً عميقة على الطالب، خاصة إذا اجتمعت ضده عوامل متعددة: ضعف في التنظيم، سوء حظ، ظروف عائلية أو صحية طارئة. في هذه اللحظات الحساسة، تلعب الكلمة المناسبة دوراً حاسماً في إما تعزيز قوته أو تعميق جراحه النفسية.

الشعور بالعجز والإحباط الذي ينتاب الطالب بعد الرسوب يحتاج إلى احتواء واعٍ وليس إلى نقد أو لوم مقنّع. الإنصات الصادق دون أحكام مسبقة، والكلمة الحانية، هما وقود التعافي والعودة إلى المحاولة. لكن ماذا لو اختار المحيطون به عبارات جارحة دون قصد؟

من أكثر الأخطاء انتشاراً: تذكير الطالب بنصائح سابقة بصيغة "ألم أقل لك أن تدرس جيداً؟"، وهي عبارة تشعره بالعجز وتثبت تفوق الناطق عليه بدل تقديم حلول. البديل الصحيح: الاعتراف بأن القدر فعل فعله، والاتجاه معاً نحو خطة التعويض.

تعزيز الشعور بالذنب عبر "لو أنك استمعت لنصيحتي لما حدث هذا" يُغلق باب الحوار المستقبلي خوفاً من الأحكام. بدلاً منه: "الماضي انتهى، وأنا هنا بجانبك لنا دعمك في خطوتك الجديدة" رسالة تفتح الآفاق.

هدم الثقة بالنفس يبدأ من عبارات مثل "كنت أعلم أنك لن تنجح بسبب إهمالك"، تلك التي تحول الفشل إلى وصمة عار متوقعة. الرد الداعم بدلاً منه: "أنا أثق بقدراتك، وهذه الكبوة لا تقلل من ذكائك".

التركيز على الماضي الذي لا يمكن تغييره، كما في "ضيّعت وقتك وفرصتك بيدك"، يزيد من جلد الذات دون فائدة. الأفضل: توجيه النظر للمستقبل بـ "الوقت ما زال أمامنا، ويمكننا تنظيم الوقت بشكل أفضل معاً".

التقليل من المجهود السابق عبر "تستحق هذه النتيجة لأنك لم تبذِ أي مجهود" يولّد عناداً وإحباطاً متضاعفاً. الصيغة البناءة: "ربما خانك التوفيق هذه المرة، لكنك قادر على بذل جهد أكبر".

استخفاف بالمشاعر الحالية عبر "الأمر ليس نهاية العالم" يستهين بصدمة تمثل له حدثاً كبيراً. الأصح: الاعتراف برسميته: "أعلم أنك حزين ومحبط، ومن حقك أن تفرغ مشاعرك وأنا أسمعك".

مقارنة الامتحان بسهولته "الامتحان كان سهلاً جداً فكيف رسبت؟" توحي بالغباء والدونية. البديل: "الامتحانات أحياناً مخادعة وغير متوقعة، ولا تقيس قيمتك الحقيقية".

مقارنة الأوجاع بأوجاع الآخرين "غيرك يمر بمشاكل أكبر" لا تخفف الألم بل تشرعن الحزن. الأنسب: "أشعر بصعوبة الموقف عليك، ومستعد لمساعدتك لتجاوز هذه المرحلة".

الاستخفاف بقيمة الدرجات "إنها مجرد درجات لا قيمة لها" يتناقض مع الواقع الأكاديمي. الأدق: "هذه الدرجات مهمة، لكن يمكن تعويضها بالتركيز في الفرص القادمة".

التعامل السطحي مع الصدمة "ستنسى هذا بعد أيام" يتجاهل عمق الألم الفوري. الأفضل: "خذ وقتك لتهدأ، ولا تقلق سنمر من هذا معاً".

المقارنة بشخص آخر "انظر إلى فلان كيف نجح وتفوق" تدمر تقدير الذات وتولّد الحسد. الصيغة الصحيحة: "كل شخص وله تجربته الخاصة، وإخفاقك اليوم خطوة لنجاحك غداً".

استعراض البطولات الشخصية "أنا في عمرك كنت أحصل على النهايات دائماً" يحول الموقف إلى عرض شخصي. الأصح: "أنا أيضاً واجهت عثرات وتعلمت منها كيف أنجح".

المقارنة بين الإخوة "أخوك لم يفعل هذا أبداً" تزرع الحقد وتلغي الفروق الفردية. البديل: "أنت متميز في أمور كثيرة، وهذا الاختبار كبوة مؤقتة ستتجاوزها".

العزلة الاجتماعية عبر "كل زملائك اجتازوا الاختبار إلا أنت" ترسخ الدونية. الأنسب: "لكل جواد كبوة، والعديد من الناجحين تعثروا في بداياتهم".

كبت المشاعر بـ "توقف عن البكاء وابدأ بالدراسة" يمنع التفريغ الصحي. الأفضل: "ابكِ وأخرج ما بقلبك، وعندما ترتاح سنرتب أوراقك معاً".

العقاب الانتقامي "من الآن ستحرم من كل وسائل ترفيه" يولّد عناداً ويحول الدراسة لكابوس. البديل: "سنضع جدولاً متوازناً يجمع بين الدراسة والراحة".

إجبار على تزييف المشاعر "لا نريد رؤية وجهك حزيناً بل اضحك" يمنع مواجهة الواقع. الصحيح: "لا تخفِ حزنك عنا، نحن عائلتك ندعمك في حزنك قبل فرحك".

وضع أهداف تعجيزية "يجب أن تدرس ليل نهار" يؤدي للاحتراق النفسي. الأفضل: "سنبدأ بخطوات صغيرة يومياً حتى تستعيد شغفك بالتدريج".

الحكم القطعي "يبدو أنك لن تفلح في هذا المجال أبداً" يدمر المستقبل ويقتل الأمل. البديل: "هذه النتيجة لا تحدد مستقبلك، بل هي درس لتصلح الثغرات".

تحميل الطالب العبء النفسي "خيّبت أملنا وضيعت ثقتنا" يجعله يشعر أنه سبب تعاسة من يحب. الرد الحكيم: "حزننا عليك وليس منك، وحبنا وثقتنا بك ثابتة لا تغيرها نتيجة امتحان".