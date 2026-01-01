تسلا تطلق تكسيها الذاتي بدون مقود.. والسلطات الأمريكية تحقق

وكالات /سما/

أوستن/سما- أطلقت شركة تسلا بقيادة إيلون ماسك أسطولها التجاري الأول من سيارات تكسي سايبركاب ذاتية القيادة بالكامل في شوارع مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وبدأت بتقديم رحلات مدفوعة للجمهور دون وجود أي أدوات تحكم تقليدية. جاء هذا الإطلاق في ذات اليوم الذي دخلت فيه الإدارة الوطنية الأمريكية للأمان على الطرق السريعة (NHTSA) على الخط، فاتحة تحقيقًا موسعًا وحادًا مع الشركة حول المعايير التقنية والقانونية لهذه المركبات.

تعمل تسلا حاليًا بأسطول يضم حوالي 45 سيارة سايبركاب مسجلة رسميًا في ولاية تكساس، مع نية توسيع العدد إلى 1,000 مركبة وتوسيع الخدمة لعدة مدن أمريكية أخرى. تسوق الشركة هذه المركبة كحل متخصص للمشاوير التنفيذية واليومية، حيث تتسع مقصورتها لراكبين على مقعد موحد، إلى جانب مساحة خلفية واسعة لحمل الأمتعة والحقائب. غير أن الغياب التام لأدوات التحكم التقليدية، بما فيها المقود والدواسات والمرايا العادية، أثار قلق السلطات الأمريكية وحفز التحقيق الفيدرالي.

تعتمد التشريعات الأمريكية الحالية على ما يُعرف بـ "التوثيق الذاتي"، حيث يُسمح للمصنعين بإعلان توافق منتجاتهم مع معايير السلامة الفيدرالية (FMVSS) بدون موافقة مسبقة من الهيئات الحكومية. تؤكد تسلا أن سيارة سايبركاب تلبي جميع القوانين واللوائح المعمول بها. إلا أن NHTSA تسعى حاليًا إلى فحص البيانات التقنية والآليات البرمجية التي اعتمدت عليها الشركة لإعلان هذا التوافق، وتشير إلى أن تسلا اعتبرت معايير المقود والدواسات "غير معقولة وغير قابلة للتطبيق" على سيارة صُممت أساسًا لاستبعاد السائق البشري بالكامل.

لم تصدر الهيئة الفيدرالية أي أمر بإيقاف الأسطول الحالي في أوستن حتى اللحظة، غير أن نتائج هذا التحقيق الدقيق ستحدد مسار المشروع القادم. قد تُسمح تسلا بمواصلة التوسع، أو قد تُجبر على تنفيذ تعديلات هيكلية وقانونية قبل توسيع الخدمة إلى مناطق جديدة.

يعكس هذا التطور جدلًا أوسع حول السباق بين وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي والسيارات المستقلة من جهة، والبطء النسبي في تطوير الأطر القانونية والتشريعات من جهة أخرى. تمثل خطوة تسلا بتقديم مركبة خالية تمامًا من أدوات التحكم اليدوية القفزة الأشجع في مجال النقل الذاتي، لكن اصطدامها بالسلطات الفيدرالية يكشف الفجوة الحقيقية بين السرعة التكنولوجية والقوانين المكتوبة في عصر السيارات التقليدية.

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