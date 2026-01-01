لامبورغيني تصطدم بحاجز معدني على طريق سريع فرنسي وتسفر عن وفاتين

وكالات /سما/

باريس/سما- انتهى حادث مروري مأساوي على الطريق السريع A3 بفرنسا بخسارة روحين، عندما اصطدمت سيارة لامبورغيني بسيارة فولكس فاجن قبل أن ترتطم برصيف معدني، لتشتعل بعدها بينما تقلبت السيارة الثانية على سقفها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية متخصصة.

أفادت التقارير أن الحادث أسفر عن وفاة اثنين كانا بداخل اللامبورغيني، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة. وتدخل فريق إطفاء من باريس في الموقع بسرعة، وكان هناك شرطي خارج الخدمة يسير على الطريق السريع قد قدم مساعدة فورية قبل وصول الفريق المتخصص، إلا أن محاولات الإنقاذ لم تتمكن من منع وفاة الشخصين.

وأشارت نيابة بوبيني إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة تجاوزت الحد المسموح به وقت وقوع الحادث، مما يعتبر العامل الأساسي الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة والاصطدام. وقفز سائق اللامبورغيني إلى سيارة فولكس فاجن دون سابق إنذار، مما لم يترك للطرف الآخر أي فرصة للتفادي.

ويظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي ألحقه الحادث، حيث تبدو سيارة اللامبورغيني منقسمة إلى قسمين مع انبثاق اللهب منها، بينما تظهر سيارة فولكس فاجن مقلوبة تماماً على سقفها بجانبها. والفيديو المتاح من لحظة وصول فرق الطوارئ يوثق شدة الحريق الذي التهم الحطام.

وأثار تقرير الموقع الإخباري الفرنسي انتقادات لعدم دقته، حيث وصف الموقع سيارة اللامبورغيني بأنها من طراز أفينتادور، بينما يشير الفيديو المرفق إلى أنها أقرب إلى موديل هوراكان إيفو سبايدر. وهذا الخطأ أثار استفهامات حول درجة التحقق من المعلومات قبل نشرها.

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