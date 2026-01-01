استطلاع: 7 مقاعد للقائمة المشتركة ومعسكر نتنياهو يتفوق للمرة الأولى على آيزنكوت

وكالات /سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتفوق للمرة الأولى على معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة له، الذي يتقدّمه رئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت.

وبحسب الاستطلاع تحصل القائمة العربية المشتركة، التي تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، على 7 مقاعد.

ويظلّ آيزنكوت، متفوقا على نتنياهو، بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها حزب كل منهما، وبأيهما الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، وأظهر حصول حزب "يَشار" الذي يقوده آيزنكوت، على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بـ3 مقاعد على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 13 مقعدا.

ويحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 51 مقعدا، مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو، بالإضافة إلى المقاعد الأربعة التي يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا، الذي لم يعلن لأي المعسكرين سينضم.

أما بالنسبة إلى التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين (المشتركة الثلاثية، والموحدة)، وفق صيغة خوض الانتخابات القائمة حاليا، فتحصلان على 13 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 23 مقعدا.

"الليكود": 20 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 7 مقاعد.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 7 مقاعد.

القائمة الموحدة: 6 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

"عمخا يسرائيل" برئاسة الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر: 4 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر آيزنكوت المرشّحين للمنصب وواصل تفوّقه على نتنياهو، فيما تفوّق الأخير على بينيت.

وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتحصّل الأول على 38% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، فيما يحصل رئيس الحكومة الحالي على 35%، في حين قال 27% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وحصل نتنياهو على تأييد 37% من المؤيدين، متفوقا على بينيت الذي حظي بـ32%، فيما قال 31% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" بفارق واسع، متحصّلا على نسبة 54%، مقابل 27% لبينيت، فيما قال 19% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

نتنياهو و7 أكتوبر

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع إبداء آرائهم بشأن سلوك نتنياهو صباح يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عقب الكشف بأنه تحدث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بعد ثلاث ساعات فقط من الهجوم الذي شنّته حماس.

وأعطى 62% من المشاركين تقييما "غير جيد" لسلوك نتنياهو، مقابل 26% عدّوا سلوكه بأنه "جيد".

وأُجري الاستطلاع في 6 أيلول/ سبتمبر 2026 من قِبل معهد "كنتار"، وبلغ عدد المشاركين فيه 551 شخصا من أصل ألفين و450 شخصا تمت دعوتهم للمشاركة. وقد أُجري الاستطلاع في عينة عبر الإنترنت، بهامش خطأ ±4.2%.