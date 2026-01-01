ميتسوبيشي توسّع عائلة باجيرو.. سيارة مدمجة جديدة لمنافسة تويوتا RAV4

وكالات /سما/

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية توسيعًا كبيرًا لنطاق علامتها التجارية الشهيرة باجيرو، محوّلة الاسم من مجرد طراز واحد إلى عائلة كاملة من سيارات الـ SUV الرياضية، وذلك في استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز حضورها في فئات سيارات متعددة وتلبية احتياجات أسواق مختلفة بأسعار متنوعة.

جاء الإعلان على لسان رئيس مجلس الإدارة والمدير التشغيلي لميتسوبيشي، كيسوكي كيشيورا، وتضمّن الكشف عن نسختين جديدتين تحت اسم باجيرو: الأولى سيارة مدمجة مصممة للتنافس المباشر مع تويوتا RAV4، والثانية كروس أوفر مدمج من فئة Kei-car اليابانية التقليدية. يأتي هذا الإعلان متزامنًا مع خريطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقديم 13 سيارة جديدة خلال السنوات القادمة.

وفقًا لخطط الشركة المعلنة، ستطرح ميتسوبيشي 13 طرازًا جديدًا بين عامي 2026 و2031، منها 5 سيارات هجينة بالكامل (Hybrid) و5 سيارات هجينة قابلة للشحن بالمقبس (PHEV)، بما يعكس التوجه العالمي نحو التنقل الأنظف والأكثر استدامة. يعكس هذا التنويع جهود الشركة لتحديث منتجاتها وتلبية متطلبات قوانين الانبعاثات الصارمة في مختلف الأسواق العالمية.

أكد كونيتوشي إيتاجاكي، كبير أخصائي المنتجات في ميتسوبيشي، في تصريحات للإعلام العالمي، أن الطراز الحالي باجيرو سبورت الذي ينتشر على نطاق واسع في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سيستمر في الإنتاج والتسويق في الأسواق المحددة. وقال إيتاجاكي: "سنحافظ على وجود باجيرو سبورت في الأسواق؛ فالجيل الخامس والجديد من باجيرو يمثل طرازًا قيادياً أضخم وفئة مختلفة تماماً عن باجيرو سبورت، وخطتنا هي الاستمرار في تقديم باجيرو سبورت كما هي حسب متطلبات كل سوق".

تشير التوقعات الصناعية إلى احتمالية استلهام النسخة المستقبلية المحسّنة من باجيرو سبورت خطوطًا تصميمية من مفهوم Elevance Concept الذي كشفت عنه ميتسوبيشي سابقًا، مما قد يجلب عناصر تصميمية معاصرة إلى الطراز الشهير.

أكدت الشركة توفر باجيرو القيادية الجديدة في أكثر من 100 سوق عالمي، تشمل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تُباع تحت اسم مونتيرو (Montero) في بعض الدول. بينما ستُحدد الأسواق المستهدفة للطراز المدمج الجديد في المراحل القادمة من الإعلانات الرسمية.

يعكس هذا القرار الاستراتيجي رغبة ميتسوبيشي في الاستفادة من القيمة التاريخية الكبيرة والسمعة العريقة لاسم باجيرو في سوق SUVs العالمي. تحويل الاسم إلى عائلة متكاملة من السيارات يمكّن الشركة من تقديم خيارات متعددة بفئات سعرية مختلفة، مما قد يمنحها ميزة تنافسية حقيقية أمام منافسيها، وخاصة تويوتا RAV4 التي تهيمن على فئة SUVs المدمجة عالميًا.

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