الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفًا في المرتفعات الجبلية دافئًا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو جافًا وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، واشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.