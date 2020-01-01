بي إم دبليو تستدعي 189 ألف سيارة.. خطر حريق بسبب تسرب مياه

وكالات /سما/

أطلقت شركة بي إم دبليو حملة استدعاء عالمية تشمل 189,130 سيارة من فئاتها الثالثة والخامسة والسابعة، بعد اكتشاف الجهات التنظيمية الألمانية خللاً في مرحّل السلف قد يترتب عليه تسرب المياه وحدوث ماس كهربائي، ما قد يسفر عن اندلاع حريق في حجرة المحرك.

تشمل حملة الاستدعاء السيارات المُصنعة بين 29 يوليو 2014 و12 نوفمبر 2020، وتتولى الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل بالسيارات الإشراف على تنفيذ الحملة. وقد اكتشفت الجهات الألمانية أن مانع التسرب المستخدم لا يمنع الرطوبة بصورة كاملة من الوصول إلى نقاط التوصيل الداخلية للمرحّل، وعندما تخترق المياه هذه النقاط، تبقى ملامسة للأجزاء المعدنية مما يسبب تآكلاً تدريجياً لنقاط التوصيل مع مرور الوقت.

مع ارتفاع المقاومة الكهربائية في المناطق المتآكلة، ينتقل التيار على شكل قوس كهربائي بدلاً من المرور بالطريقة الطبيعية، وهو ما يولد حرارة مرتفعة بالقرب من عوازل الأسلاك والمواد القابلة للاشتعال تحت غطاء المحرك، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى اشتعال حجرة المحرك بالكامل.

تغطي الحملة سيارات من الفئة الثالثة (أجيال F30 و G20 المبكرة)، والفئة الخامسة (من F10 حتى G30)، إضافة إلى الفئة السابعة (أجيال F01 و F02 و G11 و G12). واستُخدم مرحّل السلف المتأثر عبر أجيال متعددة ويحمل الرقمين 0012820600 و0012840600 داخلياً.

قد يواجه مالكو السيارات المشمولة صعوبة في تشغيل المحرك أو عدم انتظام في عملية التشغيل، أو رائحة احتراق من حجرة المحرك، أو ظهور أضواء تحذيرية متعلقة بالنظام الكهربائي على لوحة العدادات، إلا أن الشركة لم تحدد قائمة كاملة بجميع علامات التحذير المحتملة قبل تفاقم المشكلة.

ستقوم بي إم دبليو بإخطار مالكي السيارات المشمولة من خلال الوكلاء المعتمدين، وسيتم الإصلاح على نفقة الشركة بالكامل. لن يقتصر الإصلاح على استبدال المرحّل فقط، بل سيجري الفنيون استبدال السلف بأكمله، مما يزيل مسار تسرب المياه إلى القطعة المتأثرة.

يمكن لمالكي السيارات التحقق من اشمولهم بحملة الاستدعاء عبر خدمة بي إم دبليو باستخدام رقم تعريف المركبة (VIN)، وهي ذات الطريقة التي يستخدمها الوكلاء للتأكد من شمول السيارة بالحملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست حملة الاستدعاء الوحيدة الأخيرة المتعلقة بسلامة السلف لدى الشركة. توجد حملة منفصلة وأكبر تشمل 744,234 سيارة صُنعت بين منتصف 2020 وبداية 2026، وتتعلق بمرحّلات سلف من نوع RWT معرضة للاحتكاك الداخلي. ورغم وجود تداخل جزئي في فترات الإنتاج، فإن الخلل المرتبط بتلك الحملة يختلف عن المشكلة المائية التي أدت إلى استدعاء الـ 189,130 سيارة الحالية.