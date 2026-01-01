سنيكرز تطلق أداة ساخرة لمعالجة أخطاء الذكاء الاصطناعي بـ "لوح شوكولاتة افتراضي"

وكالات /سما/

ابتكرت شركة سنيكرز حلًا إبداعيًا وفكاهيًا للتعامل مع الإجابات غير المنطقية التي تصدرها روبوتات الدردشة، من خلال إطلاق منصة رقمية تقدم للذكاء الاصطناعي "مكافأة افتراضية" تشجعه على تصحيح أخطاؤه. أُطلقت الأداة المسماة Hungr.AI في 31 أغسطس من هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من حملة تسويقية ذكية تستلهم شعار العلامة التجارية الشهير "أنت لست على طبيعتك عندما تكون جائعًا"، معيدة توظيفه بطريقة مبتكرة في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تعتمد فكرة الأداة على السخرية من ظاهرة معروفة في مجال الذكاء الاصطناعي تُسمى "الهلوسة"، وهي الحالات التي يُنتج فيها نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات خاطئة أو تفاصيل مختلقة بكل ثقة، أو يقدم إجابات تفتقد للمنطق السليم. بدلاً من التعامل مع هذه المشكلة على محمل جدي، اختارت سنيكرز مقاربة خفيفة الظل تحول العيب التقني إلى فرصة تسويقية إبداعية.

يحصل المستخدمون على نسخة رقمية من لوح سنيكرز من خلال منصة الحملة، ثم ينسخون مجموعة من التعليمات المضمنة فيه ويلصقونها داخل محادثتهم مع روبوت الدردشة. لا تقتصر هذه "الشوكولاتة الافتراضية" على صورة للمنتج، بل تتضمن إرشادات تطلب من الروبوت مراجعة إجابته السابقة وإعادة صياغتها بعد "تلقي" المكافأة الرقمية.

تتعدى التعليمات المرسلة إلى الروبوت مجرد طلب إعادة صياغة الإجابة؛ فهي تشمل مجموعة من القواعس السلوكية التي تتحكم بطريقة تعامل روبوت الدردشة مع المستخدم خلال العملية. تتضمن هذه القواعس توجيهات حول نبرة الحديث المناسبة، وأسلوب إطلاق النكات، والموضوعات التي ينبغي تجنب الخوض فيها، بالإضافة إلى طريقة التفاعل الإيجابية مع الشخص الذي يطرح الأسئلة.

عند إرسال هذه التعليمات الرقمية، من المتوقع أن يعيد روبوت الدردشة تقييم رده السابق ويقدم إجابة جديدة ومحسّنة، في محاكاة ساخرة لفكرة أن تناول الشوكولاتة يعيد الإنسان إلى حالته الطبيعية عندما يكون في حالة جوع أو إرهاق.

أكدت آشلي جيل، نائبة رئيس العلامة التجارية والمحتوى في شركة Mars Snacking، أن الهدف من وراء هذه الحملة هو نقل مفهوم الإعلان التقليدي للعلامة إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطور. وأشارت إلى أن سنيكرز تعمل على "إعادة ابتكار الطريقة التي تتواصل بها مع جمهورها" في ظل الدخول المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جوانب الحياة اليومية للمستخدمين.

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الوصول إلى الأداة عبر موقع الحملة باتباع خطوات بسيطة ومباشرة. يتعين عليهم أولاً الدخول إلى موقع SNICKERS Hungr.AI للحصول على نسخة اللوح الشوكولاتة الافتراضي، ثم اختيار خيار نسخ التعليمات الرقمية. بعد ذلك، يفتحون محادثة مع روبوت ذكاء اصطناعي ويلصقون التعليمات المنسوخة قبل إرسالها، وبعدها ينتظرون إعادة صياغة الإجابة السابقة وتقديم رد محسّن.

غير أن الشركة لم تضمن أن إجابات روبوت الدردشة ستصبح صحيحة تمامًا بعد استخدام اللوح الافتراضي. يبقى التحقق من دقة المعلومات المقدمة مسؤولية كاملة على عاتق المستخدم نفسه، وتظل الحملة بمثابة أداة ساخرة وليست حلًا تقنيًا حقيقيًا للمشكلة الأساسية.

من خلال هذه الحملة، تسعى سنيكرز إلى تحويل إحدى المشاكل المعروفة والمناقشة على نطاق واسع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مادة تسويقية فكاهية، مستفيدة من الانتشار السريع والمتزايد لتطبيقات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي في حياة الملايين من المستخدمين حول العالم.

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