الممثل التركي سرحات كيليتش يفارق الحياة عن 51 عامًا

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- عُثر على الممثل التركي الشهير سرحات مصطفى كيليتش جثة هامدة داخل منزله يوم السبت، عن عمر يناهز 51 سنة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية بينها موقع CNN TÜRK. نُقل جثمانه لاحقًا إلى معهد الطب الشرعي بهدف كشف أسباب الوفاة.

أخبرت صديقة الفنان الراحل، أوزلام إسمرغول، أجهزة الشرطة بأنها فقدت الاتصال به منذ يوم الخميس السابق. عندما لم يستجب لمحاولاتها، استخدمت مفتاحًا لديها لفتح باب منزله فوجدته جالسًا في غرفة المعيشة بلا حراك، جسده بارد ولا تنفس فيه. اتصلت على الفور برقم الطوارئ، وعند وصول الفرق الطبية أكدت وفاته.

بعد معاينة المدعي العام، تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي. أفادت وسائل إعلام تركية بأن إسمرغول أبلغت السلطات بأن كيليتش كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية. وأشار زميله الفنان شوراي أوزون إلى أن تشريح الجثة اكتمل وسيصدر بيان رسمي بتحديد سبب الوفاة، وستتولى الأسرة — التي تنتظر وصولها من أنقرة — ترتيبات الدفن.

خيمت موجة حزن عميق على الوسط الفني التركي إثر الوفاة المفاجئة لكيليتش. يُعتبر الفنان الراحل من الأسماء المألوفة في العالم العربي عبر مشاركته في عدد من المسلسلات التي تُرجمت وتمت دبلجتها للسورية والعربية، بينها "إيزيل"، و"المؤسس عثمان"، و"محمد.. سلطان الفتوحات"، و"السلة المتسخة". أثارت رحيله تعاطفًا واسعًا بين المتابعين والزملاء في الوسط الفني.