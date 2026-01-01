  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة التركي سرحات كيليتش

خبر : الممثل التركي سرحات كيليتش يفارق الحياة عن 51 عامًا

الإثنين 07 سبتمبر 2026 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل التركي سرحات كيليتش يفارق الحياة عن 51 عامًا



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- عُثر على الممثل التركي الشهير سرحات مصطفى كيليتش جثة هامدة داخل منزله يوم السبت، عن عمر يناهز 51 سنة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية بينها موقع CNN TÜRK. نُقل جثمانه لاحقًا إلى معهد الطب الشرعي بهدف كشف أسباب الوفاة.

أخبرت صديقة الفنان الراحل، أوزلام إسمرغول، أجهزة الشرطة بأنها فقدت الاتصال به منذ يوم الخميس السابق. عندما لم يستجب لمحاولاتها، استخدمت مفتاحًا لديها لفتح باب منزله فوجدته جالسًا في غرفة المعيشة بلا حراك، جسده بارد ولا تنفس فيه. اتصلت على الفور برقم الطوارئ، وعند وصول الفرق الطبية أكدت وفاته.

بعد معاينة المدعي العام، تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي. أفادت وسائل إعلام تركية بأن إسمرغول أبلغت السلطات بأن كيليتش كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية. وأشار زميله الفنان شوراي أوزون إلى أن تشريح الجثة اكتمل وسيصدر بيان رسمي بتحديد سبب الوفاة، وستتولى الأسرة — التي تنتظر وصولها من أنقرة — ترتيبات الدفن.

خيمت موجة حزن عميق على الوسط الفني التركي إثر الوفاة المفاجئة لكيليتش. يُعتبر الفنان الراحل من الأسماء المألوفة في العالم العربي عبر مشاركته في عدد من المسلسلات التي تُرجمت وتمت دبلجتها للسورية والعربية، بينها "إيزيل"، و"المؤسس عثمان"، و"محمد.. سلطان الفتوحات"، و"السلة المتسخة". أثارت رحيله تعاطفًا واسعًا بين المتابعين والزملاء في الوسط الفني.

#ممثل تركي #سرحات كيليتش #إيزيل #المؤسس عثمان #وفاة #تركيا #وسائل إعلام تركية #الفن التركي #مسلسلات عربية #الوسط الفني

الأكثر قراءة اليوم

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين

اسعار العملات والمعادن

رفض عربي وإسلامي موحد لتهجير الفلسطينيين.. وإدانة شديدة لتصريحات بن غفير وكاتس

قاآني: “حزب الله” شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإسرائيل تعاني من أزمات خطيرة وعلى أعتاب الانهيار

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

أزمة المياه تتعمق في إسرائيل.. تعثر عمليات التحلية ومخاوف على الإمدادات

الأخبار الرئيسية

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية

زامير يحذر من تصعيد واسع: إسرائيل تستعد لمواجهة مفاجئة متعددة الجبهات

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

4f1908a6-b582-42ac-9ef1-95e5f906eef4

الاحتلال يزعم اغتيال قائد في كتيبة الرضوان .،.شهيدان في قصف مركبة وسط مدينة غزة

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين