الصدفية أكثر من طفح جلدي.. 5 حقائق طبية يجب معرفتها

وكالات /سما/

يُعتبر شهر آب/أغسطس من كل عام فرصة لنشر الوعي حول مرض الصدفية، وهو حالة مناعية ذاتية مزمنة تؤثر على عدد كبير من السكان عالمياً، لكنها تبقى محاطة بسوء فهم وتصورات خاطئة في المجتمع.

رغم أن الصدفية تظهر أعراضها بشكل أساسي على الجلد، إلا أن الخبراء الطبيين يؤكدون أن هذا المرض يتجاوز كونه مجرد طفح جلدي عادي. تُعد الصدفية حالة معقدة تتطلب فهماً طبياً عميقاً وتشخيصاً دقيقاً من المختصين.

سعت الجهود التوعوية إلى كسر الحواجز النفسية والاجتماعية المرتبطة بهذا المرض، حيث يعاني المصابون بالصدفية من وصمة اجتماعية متعلقة بمظهر الجلد المتأثر. كما أشار الخبراء إلى أن هناك عدة حقائق أساسية عن الصدفية لا يعرفها كثيرون، وهذه الحقائق تستحق الانتباه والدراسة.

من بين الأمور المهمة التي يجب معرفتها أن الصدفية لا تنتقل من شخص إلى آخر، وأنها تتطلب إدارة طويلة الأمد وليست حالة مؤقتة. كما أن المصابين بها يحتاجون إلى دعم طبي مستمر واستراتيجيات علاجية متعددة قد تتضمن الأدوية الموضعية أو الجهازية أو العلاجات البيولوجية حسب شدة الحالة.

يُشدد الأطباء على أهمية التوعية الصحية والقضاء على المفاهيم الخاطئة المحيطة بمرض الصدفية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المصابين وتقليل الضغط النفسي والاجتماعي الذي يعانون منه جراء الوصمة الاجتماعية.