برشلونة يحقق فوزًا ساحقًا على فالنسيا بخمسة أهداف في لاليجا

وكالات /سما/

بمبلونة/سما- واصل فريق برشلونة الإسباني صدارة الدوري الإسباني «لاليجا» بحسم انتصار كبير على مضيفه فالنسيا، حيث سحقه بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أحد ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

انهى برشلونة المباراة في الشوط الأول بتقدم يسيطر عليه تماما، وسجل هدفين في الفترة الأولى قبل أن يضيف ثلاثة أهداف إضافية في الحصة الثانية. لامين يامال سجل هدفين في الدقيقتين التاسعة والرابعة والثمانين، فيما أضاف فيرمين لوبيس الهدف الثاني في الدقيقة 22. في الشوط الثاني، وسع البرازيلي رافينيا الفارق بهدف في الدقيقة 50، وأكمل بيدري الحفل التهديفي برابع هدف في الدقيقة 79.

شهدت المباراة على ملعب «ميستايا» دخول المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، الصفقة الجديدة للنادي الكاتالوني، في الدقيقة 80 ليشارك في الدقائق الأخيرة من الاستعراض التهديفي.

تعتبر هذه المباراة الثالثة هذا الموسم التي يفرض فيها برشلونة نتيجة خماسية على خصومه، بعد فوزه على إلتشي 5-0 في الجولة الأولى، ورايو فاييكانو 5-2 في جولة أخرى، مع فوز وسيط 2-0 على أتلتيك بلباو في ما بينهما.

رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط على منافسه ريال مدريد، الذي تعرض لخسارته الأولى الموسم الحالي على يد ريال بيتيس بنتيجة 1-0 يوم الجمعة في افتتاح الجولة.

في موقف مختلف، يستعد برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك لاستقبال نظيره فينورد الهولندي يوم الأربعاء في أولى مباريات الفريق في دور المجموعة من دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي حدد الناشئة الكاتالونية كهدفها الرئيسي للموسم الجاري.

أما فالنسيا، الذي عاني من صراع شديد لتجنب الهبوط في الموسمين السابقين، فيجد نفسه في أسفل الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات.

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