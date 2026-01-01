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الهلال قبل مواجهة نيوم

خبر : إنزاجي: فريقنا قوي وقادر على تحمل ضغط المباريات المتتالية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنزاجي: فريقنا قوي وقادر على تحمل ضغط المباريات المتتالية



وكالات /سما/

الرياض/سما- أكد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قدرة فريق الهلال على مواجهة التحديات في مسار الموسم الحالي، معتبرًا المنافس القادم نيوم خصمًا منظمًا وقويًا يستحق الاحترام والتركيز.

قال إنزاجي في المؤتمر الصحافي يوم الأحد: إن نيوم «فريق منظم لديه مدرب ولاعبون على مستوى عالٍ» بعدما خاض ست مباريات حتى الآن في الموسم، مما يدل على استقراره البدني والتكتيكي.

تناول المدرب ملف ضغط المباريات المتكررة، مشيرًا إلى أن الهلال خاض ثلاث مواجهات في سبعة أيام فقط، وهو ما يشكل «نوعًا من العبء» لكن الفريق يعمل بكفاءة ضمن هذه الظروف بفضل لاعبيه القادرين على تحمل المشقة والتنوع التكتيكي.

أشار إنزاجي إلى عمل الفريق خلال فترة التحضيرات على جوانب متعددة منها تحسين الضغط في الملعب والتطور المستمر يومًا بعد يوم، منوهًا بأن الفريق يضم لاعبين وموارد بشرية تنافسية على أعلى المستويات.

بشأن الملف الصحي، أفاد إنزاجي بغياب لاعبين عن المواجهة القادمة، حيث أوضح أن «لاجامي وثيو هيرنانديز هما المصابان والغائبان حتى الآن»، لكنه لم يحدد بعد خيار الجناح الأيمن ليقرره بعد التدريب الأخير.

أبدى إنزاجي رضاه عن معاملات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا وجود «تناغم كبير» بين الإدارة والفنية، وأن الدعم المقدم يعكس التزامًا مشتركًا لتقديم أفضل أداء.

أثنى المدرب على دعم الجماهير المستمر للفريق، معتبرًا إياه دافعًا قويًا للاستمرار في العطاء والسعي نحو تحقيق الأهداف.

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