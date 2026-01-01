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كرة سعودية

خبر : إيلينيكنا يقود الاتحاد للفوز على النصر برباعية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 06:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيلينيكنا يقود الاتحاد للفوز على النصر برباعية



وكالات /سما/

الرياض/سما- قاد المهاجم النيجيري جورج إيلينيكنا فريق الاتحاد للانتصار على النصر بنتيجة 2-1، السبت، على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

سجل إيلينيكنا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة والثانية والعشرين، مستغلًا فرصتين برأسيتين من داخل منطقة الجزاء، ليُظهر مستويات عالية وساهم في إحراز الفريق النقاط الثلاث.

يُعتبر الإنجاز الثالث لإيلينيكنا في الموسم الحالي 2026-2027 من دوري روشن، حيث أثبت النيجيري أهميته الفنية والتسجيلية منذ قدومه للسعودية.

الجدير بالذكر أن إيلينيكنا وُلد في أغسطس 2006، أي أنه لا يزال في الـ20 من العمر، ويبلغ طوله 185 سنتيمتر. يرتبط مع نادي الاتحاد بعقد يمتد حتى صيف 2029.

قبل انضمامه للاتحاد، لعب اللاعب الموهوب في أندية أوروبية عريقة منها رويال أنتويرب البلجيكي، وفريقا أميان وموناكو الفرنسيين. وتبلغ قيمته السوقية حاليًا حوالي 10 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 11.6 مليون دولار.

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