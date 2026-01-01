رونالدو يغادر الملعب مسرعاً بعد خسارة النصر من الاتحاد

وكالات /سما/

الرياض/سما- خسر نادي النصر أمام فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء يوم السبت 5 أيلول/سبتمبر 2026، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، علامات واضحة من الحزن والخيبة عقب انتهاء اللقاء، حيث اتجه نحو مغادرة الملعب بسرعة دون انتظار انتهاء الطقوس المعتادة بعد المباراة.

وبدأت طاقم فريق النصر الفني محاولات لتهدئة اللاعب والتعامل مع حالته النفسية خلال تلك اللحظات، إلا أن رونالدو أصرّ على مغادرته الملعب فوراً.

وخلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، حقق رونالدو رصيد هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في مسيرته مع النصر.

وحط الفريق "العالمي" بقرار الترتيب في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد هذه الخسارة.

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