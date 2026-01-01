مهاجم مغربي يستخرج من الملعب على نقالة بعد إصابة حادة في الدوري اليوناني

وكالات /سما/

أثينا/سما- تعرض المهاجم المغربي أيوب الكعبي لإصابة خطيرة في ساقه اليسرى خلال مباراة جمعت ناديه أولمبياكوس بفولوس في ملعب الأخير، السبت، ضمن الأسبوع الثالث من الدوري اليوناني.

وقعت الإصابة عند الدقيقة 45 من المباراة، عقب احتكاك قوي بين الكعبي وحارس مرمى فولوس ماريوس سيامبانيس، ما أدى لصراخ المهاجم من شدة الألم.

بثت الإصابة الذعر في المستطيل الأخضر، حيث تدخل الجهاز الطبي على الفور وأخرج اللاعب عبر نقالة وسط قلق لاعبي الفريقين.

لم يكشف أولمبياكوس عن تفاصيل الإصابة أو مدة الغياب المتوقعة، لكن النادي وجه رسالة تضامن للاعبه، قائلاً: "أيوب، في هذه اللحظة الصعبة، تقف عائلة أولمبياكوس بأكملها إلى جانبك بكل قلوبنا، فقوتك، وشغفك، وروحك القتالية قد ألهمتنا مرات لا تحصى، الآن حان دورنا لإعادة كل تلك القوة إليك".

أضاف النادي: "ابقَ قوياً، سنكون معك في كل خطوة، حتى نراك تعود إلى مكانك الذي تنتمي إليه".

ونشر حساب منتخب المغرب على شبكة إكس صورة للمهاجم بقميص الفريق الوطني، معلقاً: "بالشفاء العاجل أيوب الكعبي".

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