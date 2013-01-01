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الدوري الأمريكي

خبر : ميسي يعانق مدربه السابق مارتينو قبل انطلاق مباراة إنتر ميامي وأتلانتا

الإثنين 07 سبتمبر 2026 06:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يعانق مدربه السابق مارتينو قبل انطلاق مباراة إنتر ميامي وأتلانتا



وكالات /سما/

ميامي/سما- قبل انطلاق صافرة البداية في مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي، تبادل نجم الفريق الأول ليونيل ميسي ومدرب الخصم خيراردو مارتينو عناقاً دافئاً على حافة الملعب، ما لفت انتباه الحاضرين.

توجه ميسي، النجم الأرجنتيني، نحو مارتينو الذي كان يقف على الخط الجانبي، وبادره بالعناق والحديث قبل لحظات من بدء اللقاء أمس الأحد في ملعب تشيس.

الاثنان يجمعهما سجل تدريبي طويل. قاد مارتينو، البالغ من العمر 63 عاماً، ميسي حين كان مدرباً لبرشلونة في موسم 2013/2014، ثم أشرف على تدريب النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده ما بين 2014 و2016. كما جمعهما الفريق الأمريكي إنتر ميامي حيث أدار مارتينو الفريق في موسمي 2023 و2024.

ساهم ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، بهدف في المباراة، لكن إنتر ميامي عجز عن تحقيق الفوز، وانتهى اللقاء بتعادل 2-2 مع أتلانتا يونايتد.

يملك ميسي رصيداً قوياً في الموسم الحالي من الدوري الأمريكي، حيث سجل 18 هدفاً ورمى 10 تمريرات حاسمة عبر 20 مباراة حتى الآن.

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