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خبر : فاردي يوقع مع بيرنلي حتى نهاية الموسم الحالي

الإثنين 07 سبتمبر 2026 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاردي يوقع مع بيرنلي حتى نهاية الموسم الحالي



وكالات /سما/

بيرنلي/سما- أعلن نادي بيرنلي، الفعال في دوري تشامبيونشيب (الدرجة الأولى الإنجليزية)، عن ضمه المهاجم جيمي فاردي إلى صفوفه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2026/2027.

يبلغ فاردي من العمر 39 عاماً، وعاد للعب في إنجلترا بعد قضائه قرابة عام في الدوري الإيطالي مع فريق كريمونيسي. وأبدى المهاجم حماساً لهذه الخطوة، قائلاً: "أنا سعيد جداً بوجودي هنا الآن في هذا النادي، إنه يتمتع بتاريخ كروي عريق وجماهير متحمسة تستحق فريقاً يمثلها ويمثل مدينتها".

أضاف فاردي: "أنا متطلع لبدء اللعب على أرض الملعب ومساعدة الفريق على المضي في الاتجاه الصحيح".

يعتبر فاردي أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث سجل 145 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة عبر 342 مباراة في البريميرليغ.

قاد فاردي نادي ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015/2016، ويأتي تعاقد بيرنلي معه كخطوة لتعزيز صفوفه في محاولته للعودة للدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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