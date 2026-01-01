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سامسونج جالاكسي

خبر : Galaxy S27 Pro يحصل على أسرع شحن سلكي في تاريخ سلسلة جالاكسي

الإثنين 07 سبتمبر 2026 05:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
Galaxy S27 Pro يحصل على أسرع شحن سلكي في تاريخ سلسلة جالاكسي



وكالات /سما/

ستطلق شركة سامسونج أربعة طرازات جديدة من هواتفها الرائدة مطلع العام المقبل، تحت مسمى Galaxy S27، تختلف في مستويات الأداء والمواصفات بين النموذج الأساسي والإصدارات المتقدمة.

بحسب شهادات الاعتماد الصينية الصادرة مؤخرًا، سيشهد الطراز Pro قفزة نوعية في سرعة الشحن السلكي، حيث سيدعم شحنًا بقوة 60 واط (20V, 3A)، وهي نفس التقنية المستخدمة في طراز Ultra، مما يجعل Pro يحقق أسرع معدل شحن في تاريخ سلسلة جالاكسي حتى الآن. تحافظ هذه السرعة على التوازي مع قدرات الشحن في طراز S26 Ultra الذي أُطلق مطلع هذا العام.

على صعيد الطرازات الأخرى، سيدعم النموذج الأساسي S27 شحنًا بقوة 25 واط، بينما سيحصل طراز S27+ على قدرة شحن تصل إلى 45 واط، مما يوفر خيارات متدرجة تناسب احتياجات فئات المستخدمين المختلفة.

تعتمد هواتف السلسلة الجديدة على تقنية بطاريات متطورة من نوع الأنود السيليكون-كربون، وهي خطوة تقنية متقدمة ظهرت للمرة الأولى في هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة. تتعلق هذه التقنية بتحسين سعة البطارية والكفاءة في تخزين الطاقة، مما يسهم في تحقيق أداء أفضل عند الشحن السريع.

يأتي هذا الإعلان بعد تسريبات متعددة حول المواصفات المتوقعة للسلسلة، حيث أثار طراز S27 Pro اهتمامًا ملحوظًا بين متابعي صناعة الهواتف الذكية، خاصة مع التوقعات القوية حول نجاح هذه الهواتف وتبنيها لتقنيات متقدمة في مجال الشحن السريع والبطاريات المحسّنة.

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