تسريب كامل لمواصفات وأسعار Galaxy A18 قبل الكشف الرسمي

وكالات /سما/

كشفت تسريبات موثوقة عن تفاصيل شاملة لهاتف Galaxy A18 4G من سامسونج، الجهاز المُتوقع انطلاقه في أسابيع قليلة ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. وتُظهر المعلومات المسربة أن النسخة الجديدة تحافظ على التصميم الأساسي للسابق Galaxy A17 4G لكن مع تحسينات طفيفة في الأبعاد والوزن.

سيزود الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، دقتها +FHD، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مع حماية إضافية من طبقة Gorilla Glass Victus. الواجهة الأمامية تحتفظ بنوتش بشكل حرف V في الأعلى وحافة سفلية بارزة كما في الأجيال السابقة.

على الناحية الخلفية، سيضم الجهاز نظام كاميرات ثلاثي يتصدره مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة فائعة الزاوية بـ 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بـ 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية ستحتفظ بمستشعر 13 ميجابكسل المستخدم سابقًا، مع تصوير فيديو محدود عند Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعتمد Galaxy A18 4G على معالج MediaTek Helio G99، مع خيارين للذاكرة الداخلية: إصدار بـ 128 جيجابايت وآخر بـ 256 جيجابايت، وكلاهما قابل للتوسعة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. الجهاز سيأتي بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت.

من ناحية البرامج، سيعمل الهاتف بنظام Android 17 مع واجهة Samsung One UI 9.0. وتعكس نسخة البرامج التزام الشركة بدعم طويل الأمد، حيث ستقدم ستة تحديثات رئيسية للنظام وست سنوات كاملة من التحديثات الأمنية، ما يمنحه ميزة تنافسية ضمن الفئة الاقتصادية.

البطارية توفر سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 25 واط. يشهد Galaxy A18 4G تحسنًا ملحوظًا في مقاومة العناصر، بمعيار IP64 مقابل IP54 في الجيل السابق، مما يعني حماية أفضل ضد الغبار والماء. خيارات الاتصال تشمل شبكات 4G و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C بإصدار 2.0.

الأبعاد تبلغ 164.4 × 77.9 × 7.7 ملم بوزن 193 جرام، مما يشير إلى زيادة طفيفة مقارنة بسلفه. من المتوقع أن يبدأ السعر من 299 يورو، بفارق حوالي 100 يورو عن Galaxy A17 4G. وتعمل سامسونج على نسخة بدعم تقنية 5G ستطرح لاحقًا بأسابيع من انطلاق الإصدار الحالي.

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