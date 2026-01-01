خمس ميزات ذكية في Galaxy S26 FE تستحق التجربة الفورية

وكالات /سما/

بدأ هاتف Galaxy S26 FE يصل إلى الأسواق العالمية في 4 سبتمبر الجاري، حاملاً معه عديداً من المزايا التكنولوجية المتقدمة التي اقتصرت سابقاً على الهواتف الرائدة من سامسونج، لكن بسعر أقل تنافسية. ويتميز الجهاز بكونه أول هاتف ذكي يصدر مباشرة مع نظام Android 17 وواجهة One UI 9 دون الحاجة لتحديثات لاحقة، مما يوفر على المستخدمين الجدد الانتظار.

تركزت أهم الميزات الخمس في الجهاز على توظيف الذكاء الاصطناعي ومعالجة الفيديو. ميزة My FanCam تسمح للمستخدم بتحديد شخص معين من مقطع فيديو يضم عدة أشخاص، بحيث يصبح هذا الشخص محور التركيز الرئيسي. تعتمد الميزة على خوارزميات ذكاء اصطناعي تحافظ على الشخص المختار في منتصف الإطار طوال المقطع حتى لو تحرك، بينما تقتصر الصورة النهائية عليه وحده وتستبعد بقية المشهد. لتفعيلها، يفتح المستخدم الفيديو من تطبيق المعرض، ثم يضغط أيقونة Galaxy AI ويختار My FanCam، فيحدد الشخص والإطار المناسبين.

أما Now Brief فهو أداة ملخصات ذكية مخصصة حسب بيانات الهاتف الشخصية للمستخدم. يتيح التطبيق إنشاء حتى ثلاث بطاقات معلومات من واجهة One UI 9 بعد اختيار الفئة أو كتابة طلب مباشر مثل "أظهر نتائج نومي وطاقة اليوم". بعد إدخال الملاحظة، يقوم النظام بمعاينة البطاقة وتخصيص وقت ظهورها، مع إمكانية تعديل أو حذف أي بطاقة لاحقاً حسب رغبة المستخدم.

ميزة Finder Search توفر شريط بحث دائم أسفل الشاشة الرئيسية بجوار بحث Google، ما يسهل الوصول إلى التطبيقات والإعدادات وجهات الاتصال والملفات دون الحاجة لفتح قائمة التطبيقات. لتفعيلها، ينتقل المستخدم إلى إعدادات الشاشة الرئيسية ويفعل خيار Show search on Home screen. المستخدم يستطيع التبديل بين محركات البحث من سامسونج وجوجل حسب تفضيله.

تأتي ميزة Super Steady لتثبيت الفيديو بدقة عالية. يدعم Galaxy S26 FE هذه الميزة مع خيار إضافي يسمى Horizontal Lock يحافظ على ثبات الأفق أثناء تصوير الفيديو حتى عند لف الهاتف أو إمالته. لتفعيلها، يفتح المستخدم تطبيق الكاميرا في وضع الفيديو ويضغط على أيقونة Super Steady ثم يختار رمز الغلق الإضافي. النتيجة فيديو يبقى ثابت الاتجاه بغض النظر عن حركات الجهاز، وهذا يفيد بشكل خاص عند تصوير الرياضة والأنشطة الخارجية.

ختاماً، يوفر Quick Panel في One UI 9 خيارات واسعة للتخصيص. يسحب المستخدم الشريط للأسفل بالكامل ويضغط رمز القلم لتعديل القوائم. يستطيع إعادة ترتيب الأزرار وإخفاء غير المهمة منها، وتبديل موضع منزلق السطوع أو الصوت وتحجيم عناصر معينة، بما يضمن وصول سهل إلى الاختصارات المفضلة في أي وقت.