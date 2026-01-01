جوجل تطلق مزايا صوتية متقدمة في Gmail و Docs و Keep للمشتركين المأجورين

وكالات /سما/

أطلقت جوجل رسميًا مزايا تفاعل صوتي متقدمة في ثلاث من خدماتها الرئيسية: البريد الإلكتروني Gmail وتطبيق تحرير المستندات Docs وتطبيق الملاحظات Keep، بعد انتهاء فترة الاختبار التجريبي. تُتاح هذه الميزات الجديدة حصريًا لمستخدمي خطط Google AI المدفوعة، ضمن استراتيجية جوجل الموسّعة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي Gemini Live في منتجاتها الرئيسية.

تبدأ الميزات بـ Gmail Live، التي اختبرتها جوجل منذ يونيو الماضي. تسمح هذه الخاصية للمستخدمين بالبحث عن رسائل بريد إلكترونية واستخراج معلومات منها باستخدام اللغة الطبيعية بدلًا من الاعتماد على كلمات البحث التقليدية. يمكن للمستخدم، مثلًا، طرح سؤال صوتي مثل "متى موعد الفعالية المدرسية المقبلة لطفلي؟" ثم متابعة الحوار برسالة تالية: "هل يحتاج إلى إحضار أي شيء للرحلة الميدانية؟"، فتستخرج الميزة الإجابات من محتوى البريد الإلكتروني للمستخدم. تعرض الخاصية نص المحادثة ذاتها على الشاشة إلى جانب روابط للرسائل التي استندت إليها الإجابات، مما يتيح مراجعة المصادر بسهولة.

تحاكي Gmail Live نمط المحادثات الطبيعية بين الأشخاص، حيث يمكن للمستخدم مقاطعة المحادثة أو تغيير الموضوع أو طرح سؤال جديد في أي لحظة دون التقيد بتسلسل معين. تتوفر Gmail Live حاليًا على أجهزة أندرويد و iOS لمشتركي خطط Google AI Plus و Pro و Ultra.

أما Docs Live، فتركّز على مساعدة المستخدمين في تنظيم أفكارهم وتحويلها إلى هيكل واضح داخل المستندات، بناءً على التعليمات الصوتية التي يصدرونها. إذا سمح المستخدم للميزة بالوصول إلى Google Drive و Google Chat وخدمات أخرى، فإن Docs Live ستستفيد من المعلومات المخزّنة في هذه الخدمات بالإضافة إلى محتوى Gmail والويب لإعداد مسودة دقيقة للمستند. تتوفر Docs Live حاليًا على أندرويد و iOS للمشتركين في خطتي Google AI Pro و Ultra.

بخصوص تطبيق الملاحظات Keep، فإن ميزة Keep Live تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الأوامر الصوتية من المستخدم إلى قوائم وملاحظات منظمة داخل التطبيق. لا تقتصر الميزة على تنفيذ الأوامر المباشرة فحسب، بل تفهم السياق والقصد وراء كلام المستخدم. على سبيل المثال، إذا قال المستخدم بصوت مرتفع قائمة مكونات، يمكن للميزة تصنيفها تلقائيًا تحت عنوان مثل "مكونات طبق الكبسة" دون الحاجة إلى تعليمات تفصيلية. كما تستطيع إضافة عناصر جديدة إلى قوائم موجودة بالفعل.

يقتصر توفر Keep Live حاليًا على أجهزة أندرويد فقط للمشتركين في خطتي Google AI Pro و Ultra، لكن جوجل أشارت إلى احتمالية توسيع نطاق الإتاحة مستقبلًا ليشمل منصات أخرى وخطط اشتراك إضافية.

اقرأ أيضًا: