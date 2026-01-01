إنفانتينو يؤكد ترشحه لولاية رابعة في رئاسة فيفا وسط أزمة مع يويفا

وكالات /سما/

الرباط/سما- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأحد أن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه لمنصبه، في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده بالعاصمة المغربية الرباط في 18 آذار/مارس 2027.

جاء الإعلان بعد أشهر من أزمة حادة بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية خطة مثيرة للجدل طرحها إنفانتينو لبيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي، بما فيها كأس العالم، لمستثمرين خارجيين بعد مونديال 2026.

قال متحدث باسم "فيفا": "أعلن رئيس الاتحاد في نيسان/أبريل الماضي أنه سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2027، وبالطبع لم يتغير شيء، السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه."

أثارت الخطة الاستثمارية غضبا واسعا، وهدد "يويفا" بمقاطعة جميع مسابقات "فيفا" بما فيها كأس العالم. تراجع إنفانتينو لاحقا عن الخطة، لكن التوتر بين الطرفين استمر.

اتهم "فيفا" هذا الأسبوع "يويفا" بشن "حملة تشويه" ضده وضد قيادته، في رد على إجراءات قانونية قدمها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة يطالب فيها بالكشف عن وثائق، محذرا من احتمال تقديم شكوى جنائية في سويسرا.

يشغل إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، منصب رئيس "فيفا" منذ عام 2016، خلفا لسيب بلاتر. تنص لوائح الاتحاد الدولي على ألا يتولى الرئيس المنصب لأكثر من 4 ولايات، ما يعني أن إعادة انتخاب إنفانتينو ستبقيه في الرئاسة حتى عام 2031.

تراجع "يويفا" عن فكرة محاولة فرض تصويت لسحب الثقة من إنفانتينو، لكنه يبقى واثقا من إمكانية إيجاد مرشح لمنافسته. لم يُعلن حتى الآن أي مرشح رسمي آخر، إلا أن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، الكندي فيكتور مونتالياني، يُعتبر من أبرز الخيارات المحتملة.

يتعين على أي مرشح يرغب في خوض الانتخابات تقديم أوراق ترشحه قبل 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وللفوز، يحتاج المرشح إلى دعم ما لا يقل عن 106 اتحادات من إجمالي 211 اتحادا عضوا في فيفا.

سحبت اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا دعمها علنا لإنفانتينو، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الاتحاد الدولي وخططه المستقبلية.

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