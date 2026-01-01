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تصريحات رودجرز

خبر : رودجرز يؤكد عدم خشية القادسية من الأهلي رغم قوته

الإثنين 07 سبتمبر 2026 04:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رودجرز يؤكد عدم خشية القادسية من الأهلي رغم قوته



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعرب مدرب فريق القادسية بريندان رودجرز عن ثقته بقدرة فريقه على مواجهة نظيره الأهلي المقبلة، مؤكداً في مؤتمر صحافي أن الفريق لا يخشى أي منافس ويملك كادراً لاعباً قوياً من المحليين والأجانب.

وأشار رودجرز إلى أن المنافسة في الدوري تتسم بالقوة والصعوبة، لكن فريقه يسعى باستمرار لإيجاد صعوبات على خصومه. وأردف قائلاً إن «في مباراة الاتحاد قدمنا أداءً كبيراً وجميلاً وكانت من أفضل مبارياتنا، ووصلنا عدة مرات إلى مرمى المنافس لكن افتقدنا التوفيق».

وحول إمكانية تكرار سيناريو الخسارة رغم السيطرة الميدانية أمام الاتحاد، قال: «لن نوفر أي جهد ونحن نواجه فريقاً به نجوم، وعلينا أن نقدم ونستغل الفرص وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية». وأضاف أنه راضٍ عما قدمه اللاعبون في تلك المباراة، مؤكداً استياءه فقط من النتيجة.

وتناول رودجرز موضوع الهداف الأهلاوي إيفان توني قائلاً: «أعرف هذا اللاعب جيداً وتحركاته الخطرة، وسيكون لدينا تنظيم دفاعي من أجل زيادة المصاعب عليه وعلى فريقه، ونسعى لأن نحجم منه ونحقق ما نريد».

وتطرق المدرب الاسكتلندي إلى حالة الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني، الذي انضم للقادسية الصيف الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية قبل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي. وشرح رودجرز أن الفريق كان يعتزم تطبيق نظام «4-3-3» عند التعاقد معه، لكن تغيير الخطة الفنية كان يتطلب تعديلات واسعة على تشكيل الفريق. وأوضح: «حاولنا أن ينسجم سفيان مع نهجنا الفني، لكنه كان يرغب في المشاركة بأكبر عدد من المباريات، ولذا سمحنا له بالانتقال لنادي كبير». وختم بالقول إن الكرواني «لاعب مميز» وسيعود متى ما توفر نهج يناسب أسلوبه الفني.

وأثنى رودجرز على مستويات اللاعبين السعوديين، خاصة مصعب الجوير، معتبراً أن أداءه يتطور باستمرار ويتماشى مع نهجه الفني المفضل، والذي حقق من خلاله القادسية أفضل نتائجها منذ تولي رودجرز التدريب في كانون الأول من العام الماضي.

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