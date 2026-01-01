  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة القدم

خبر : صلاح يسجل رابع أهدافه مع طرابزون سبور من ركلة جزاء

الإثنين 07 سبتمبر 2026 04:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يسجل رابع أهدافه مع طرابزون سبور من ركلة جزاء



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- سجل المهاجم المصري محمد صلاح هدفه الرابع مع فريق طرابزون سبور، عندما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 14 من مباراة جينتشليربيرليجي بالجولة الرابعة من الدوري التركي.

وضع صلاح الكرة بدقة في الزاوية اليسرى من مرمى منافسيه، ليضيف الهدف الثاني لطرابزون سبور في اللقاء. وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق التركي برصيد ثلاثة أهداف دون رد.

يأتي هذا الهدف ضمن سلسلة عروض قوية يقدمها صلاح منذ انضمامه لصفوف طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدوري التركي #كرة القدم #جينتشليربيرليجي #مصر #تركيا #أهداف #ركلة جزاء #رياضة

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: الأتراك قادرون على الوصول إلينا وقوتهم العسكرية تقلق إسرائيل

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين

الرجل الثاني في حزب ايزنكوت "يورام كوهين"يدعو لإخلاء مستوطنات سموتريتش في الضفة

هاكابي لوزير خارجية بريطانيا : حكومتكم فقدت بوصلتها وتغذي كراهية اليهود

اسعار العملات والمعادن

رفض عربي وإسلامي موحد لتهجير الفلسطينيين.. وإدانة شديدة لتصريحات بن غفير وكاتس

الأخبار الرئيسية

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية

زامير يحذر من تصعيد واسع: إسرائيل تستعد لمواجهة مفاجئة متعددة الجبهات

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

4f1908a6-b582-42ac-9ef1-95e5f906eef4

الاحتلال يزعم اغتيال قائد في كتيبة الرضوان .،.شهيدان في قصف مركبة وسط مدينة غزة

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين