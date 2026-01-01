صلاح يسجل رابع أهدافه مع طرابزون سبور من ركلة جزاء

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- سجل المهاجم المصري محمد صلاح هدفه الرابع مع فريق طرابزون سبور، عندما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 14 من مباراة جينتشليربيرليجي بالجولة الرابعة من الدوري التركي.

وضع صلاح الكرة بدقة في الزاوية اليسرى من مرمى منافسيه، ليضيف الهدف الثاني لطرابزون سبور في اللقاء. وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق التركي برصيد ثلاثة أهداف دون رد.

يأتي هذا الهدف ضمن سلسلة عروض قوية يقدمها صلاح منذ انضمامه لصفوف طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

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