الديزل الأمريكي يحطم الأرقام القياسية.. لكنه يبقى أرخص من أوروبا

وكالات /سما/

واشنطن/سما- ارتفعت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث بلغ المتوسط الوطني 5.9 دولار للغالون الواحد (حوالي 3.8 لتر)، محطماً السجل السابق الذي كان قد وُضع في يونيو 2022 بـ 5 دولارات.

وتعكس هذه النقلة النوعية قفزة حادة لم تشهدها السوق من قبل، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 60% خلال عام واحد فقط. وفي ولاية كاليفورنيا، التي تسجل عادة أعلى الأسعار على المستوى الوطني، وصل سعر غالون الديزل إلى 7.8 دولارات.

ولا يقتصر تأثير هذا الارتفاع على السائقين، بل ينعكس مباشرة على تكاليف السلع الاستهلاكية، لأن وقود الديزل يمثّل مكوناً حيوياً في تزويد الآليات الزراعية والشاحنات الثقيلة المسؤولة عن نقل البضائع عبر سلاسل الإمداد.

غير أن الأسعار الأمريكية، رغم القفزة التاريخية، تظل منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالدول الأوروبية. ففي دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يتجاوز سعر الغالون 7.5 دولارات، بسبب الرسوم الضريبية المرتفعة على الوقود.

وتتسع الفجوة أكثر عند المقارنة مع الدول المنتجة والمصدّرة للنفط مثل السعودية وإيران وفنزويلا، حيث تقدم تلك الدول دعماً حكومياً كبيراً يُبقي على أسعار الوقود عند مستويات منخفضة جداً بالمقارنة مع المعايير العالمية.

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