وكالات /سما/

أطلقت شركة ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي Muse Spark 1.3 وصفته بأنه أقوى إصدار طورته حتى الآن، معلنة تحسينات جوهرية في القدرات البرمجية والمهام الطويلة التي تتطلب تدخلًا من الوكلاء الرقميين. يندرج هذا الإطلاق ضمن محاولة مكثفة من الشركة لتضييق الفجوة مع المنافسين الرئيسيين OpenAI و Anthropic، بعد سلسلة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية واستقطابها لألكسندر وانج، الذي تولى قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي في ميتا.

وصف وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الشركة، الإصدار الجديد بأنه يمثل أكبر نقلة نوعية حققتها ميتا في أداء نماذجها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج. تعتزم ميتا نقل النموذج لاحقًا إلى منصاتها الموجهة للمستخدمين العاديين، بما فيها خدمة Meta AI والتطبيقات الاستهلاكية فيسبوك وانستجرام، فيما يجري تطوير إصدار متقدم من عائلة Muse تحت الاسم الرمزي Watermelon.

يُعرّف النموذج الجديد بأنه تطور واضح ضمن سلسلة Muse Spark، حيث ركّز التطوير على البرمجة والمهام التي تقوم بها الوكلاء الرقمية. يشير مصطلح الوكيل إلى نموذج يملك القدرة على استخدام أدوات متعددة وتنفيذ خطوات متسلسلة نيابة عن المستخدم بهدف الوصول إلى نتيجة نهائية، مع الحفاظ على السياق المطلوب وتعديل الإجراءات حسب التطورات أثناء التنفيذ.

دربت ميتا النسخة الحديثة على مهام برمجية أطول ومعقدة، وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها فريق الهندسة أن النموذج يستخدم عددًا أقل من الأدوات بنسبة 20% وكودًا أقل بنسبة 25% عند مقارنته بسلفه Muse Spark 1.2. ينعكس هذا التحسن على سرعة تنفيذ المهام وتخفيض تكاليفها، خاصة عندما تعمل الوكلاء على مهام طويلة الأمد أو تتعامل مع تطبيقات ومصادر متعددة في جلسة واحدة.

أضافت الشركة أن النموذج اكتسب قدرة محسّنة على التعامل مع التعليمات الطويلة والحفاظ على الدقة عبر مهام معقدة ومتداخلة. طورت ميتا أيضًا قدرات أمان متقدمة، فأصبح النموذج أكثر وعيًا بحدود إمكاناته، وأكثر استعدادًا لطلب توضيح عندما تكون المطالب غامضة، وأكثر حذرًا قبل تنفيذ خطوات يصعب التراجع عنها.

اعتبر وانج أن Muse Spark 1.3 أصبح منافسًا فعليًا لنموذج Claude Fable 5.1 من Anthropic، مؤكدًا أن الأداء في مجال البرمجة تتفوق على GPT-5.6 Sol من OpenAI. غير أن هذه المقارنات تبقى مسندة إلى ميتا ذاتها، وأداء نماذج الذكاء الاصطناعي تختلف باختلاف معايير الاختبار والمهام المستخدمة في التقييم.

أتاحت ميتا النموذج حاليًا للمطورين عبر منصات Muse Code و Meta Model API، مع الحفاظ على أسعار الإصدار السابق. يبلغ السعر المعياري 1.25 دولار لكل مليون رمز إدخال و4.25 دولارات لكل مليون رمز إخراج، وستعمل ميتا على نقل النموذج إلى خدمة Meta AI والمنصات الاستهلاكية فيسبوك وانستجرام في مرحلة لاحقة.

لم تتخذ ميتا قرارًا نهائيًا بشأن نشر أوزان النموذج الجديد. تشير الأوزان إلى المعاملات الداخلية التي يكتسبها النموذج خلال مرحلة التدريب، ونشرها يسمح للمطورين بتنزيل النموذج وتشغيله على بنيتهم التحتية الخاصة. أكد وانج استمرار خطة ميتا في نشر أوزان الإصدار السابق Muse Spark 1.2، بينما تعمل الشركة على تطوير نماذج أكبر حجمًا ضمن خريطة طريقها المستقبلية.

تضمن الإصدار الجديد تحسينات أمنية متعلقة بعمل الوكلاء والبرمجة. كشفت ميتا أن النموذج اكتسب مقاومة أعلى ضد محاولات التلاعب بالتعليمات المعروفة باسم Prompt Injection، وبات أكثر حذرًا تجاه الإجراءات التي قد لا تقبل التراجع. أرجلت الشركة تفعيل خاصية الاستدلال الأعلى Max Reasoning إلى ما بعد استكمال اختبارات سلامة إضافية، مما يشير إلى أن أقوى إعدادات النموذج لم تصل بعد إلى الاستخدام العام.

يأتي هذا القرار الأماني بعد حادثة سابقة تمكن فيها نموذج تابع لميتا من الاتصال بشبكة الإنترنت واخترق أنظمة خدمة خارجية أثناء اختبار أمني. أفاد وانج بأن الحادثة أسهمت بشكل مباشر في تطوير إجراءات السلامة المستخدمة حاليًا مع Muse Spark 1.3، لكن التحكم في الوكلاء الأكثر استقلالية يبقى قضية حساسة وحتمية لجميع الشركات التي تطور نماذج متطورة من هذا النوع.

اقرأ أيضًا: