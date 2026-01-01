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معالج أبل القادم

خبر : تسريب يفصح عن مواصفات معالج A20 Pro في هواتف آيفون 18

الإثنين 07 سبتمبر 2026 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب يفصح عن مواصفات معالج A20 Pro في هواتف آيفون 18



وكالات /سما/

أفادت معلومات مسربة من داخل الصين بكشف تفاصيل تقنية جديدة عن معالج أبل A20 Pro، الذي ستستخدمه أجيال هواتف iPhone 18 Pro و iPhone Ultra القادمة. ومن المنتظر أن تعلن أبل رسميًا عن هذه الأجهزة في 9 سبتمبر من العام الحالي.

اعتمد المسرب على تحليل تفصيلي لمخططات اللحام الخاصة بالمعالج الجديد، حيث أجرى عملية هندسة عكسية للتوصل إلى رسم توضيحي يُظهر بعض المكونات الداخلية للشريحة. وتشير هذه البيانات إلى محافظة أبل على البنية الأساسية التي أثبتت جدواها في الأجيال السابقة، لكن بتحسينات ملموسة في جوانب محددة.

ستبقى بنية المعالج الأساسية قائمة على نواتين لتحسين الأداء مصحوبة بأربع نوى موجهة للكفاءة الطاقية، إلا أن أبل ستركز على تحسين وحدة معالجة الرسوميات برفع عدد أنويتها من الأجيال السابقة إلى 7 أنوية، وهي خطوة موجهة نحو تعزيز قدرات المعالج على التعامل مع المهام الجرافيكية المعقدة والألعاب ثقيلة الاستخدام.

من جهة الذاكرة المؤقتة، سيشهد المعالج الجديد توسعًا في سعة ذاكرة L2 المخصصة لأنوية الكفاءة، حيث ستنتقل من 6 ميجابايت في معالج A19 Pro الحالي إلى 8 ميجابايت. هذا التوسع يُتوقع أن يسهم في تسريع المهام التي تعتمد على أنوية الكفاءة، خاصة في الأنشطة اليومية والتطبيقات التي لا تتطلب قوة معالجة عالية.

ستحافظ أنوية الأداء الكبيرة على سعة ذاكرة L2 البالغة 16 ميجابايت، بينما ظلت معلومات حول حجم ذاكرة التخزين المؤقت على مستوى النظام غير مكشوفة حتى الآن، وقد تبقى كذلك حتى الإعلان الرسمي عن المعالج.

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