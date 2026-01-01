ترامب يُقدّر عائدات كأس العالم للاقتصاد الأمريكي بـ 18 مليار دولار

وكالات /سما/

واشنطن/سما- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن كأس العالم لكرة القدم 2026 حقق مكاسب اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة، موضحًا أن البطولة أضافت أكثر من 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي وأسهمت في توفير فرص عمل تجاوزت 160 ألف وظيفة.

ركّز ترامب في تصريحاته عبر منصة "تروث سوشيال" على دور السفر والسياحة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى حجم الحركة السياحية خلال موسم الصيف، حيث قطع الأمريكيون ما يقارب 300 مليار ميل واستقبلت المتنزهات الوطنية 78 مليون زائر.

أكّد الرئيس الأمريكي أن قطاع السفر والسياحة يولّد استثمارات ضخمة وتدفقات مليارية نحو الشركات والمجتمعات المحلية، مؤكدًا التزام إدارته بتخفيف القيود البيروقراطية وتحديث البنية التحتية للسفر الجوي لتيسير دخول الزوار والعاملين بالاستثمار.

اختتم ترامب رسالته بالقول إن "الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال"، في إشارة إلى سياسة إدارته الموجهة نحو تسهيل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.

جرت مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو الماضيين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجت إسبانيا باللقب بعد فوزها على الأرجنتين بهدف وحيد سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من نهائي المباراة.

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