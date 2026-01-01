  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كأس العالم 2026

خبر : ترامب يُقدّر عائدات كأس العالم للاقتصاد الأمريكي بـ 18 مليار دولار

الإثنين 07 سبتمبر 2026 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يُقدّر عائدات كأس العالم للاقتصاد الأمريكي بـ 18 مليار دولار



وكالات /سما/

واشنطن/سما- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن كأس العالم لكرة القدم 2026 حقق مكاسب اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة، موضحًا أن البطولة أضافت أكثر من 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي وأسهمت في توفير فرص عمل تجاوزت 160 ألف وظيفة.

ركّز ترامب في تصريحاته عبر منصة "تروث سوشيال" على دور السفر والسياحة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى حجم الحركة السياحية خلال موسم الصيف، حيث قطع الأمريكيون ما يقارب 300 مليار ميل واستقبلت المتنزهات الوطنية 78 مليون زائر.

أكّد الرئيس الأمريكي أن قطاع السفر والسياحة يولّد استثمارات ضخمة وتدفقات مليارية نحو الشركات والمجتمعات المحلية، مؤكدًا التزام إدارته بتخفيف القيود البيروقراطية وتحديث البنية التحتية للسفر الجوي لتيسير دخول الزوار والعاملين بالاستثمار.

اختتم ترامب رسالته بالقول إن "الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال"، في إشارة إلى سياسة إدارته الموجهة نحو تسهيل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.

جرت مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو الماضيين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجت إسبانيا باللقب بعد فوزها على الأرجنتين بهدف وحيد سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من نهائي المباراة.

اقرأ أيضًا:

#الأمريكي دونالد #كأس العالم 2026 #الاقتصاد الأمريكي #السياحة #فرص العمل #دونالد ترامب #البيت الأبيض #السفر #المتنزهات الوطنية #الفيفا

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: الأتراك قادرون على الوصول إلينا وقوتهم العسكرية تقلق إسرائيل

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين

الرجل الثاني في حزب ايزنكوت "يورام كوهين"يدعو لإخلاء مستوطنات سموتريتش في الضفة

هاكابي لوزير خارجية بريطانيا : حكومتكم فقدت بوصلتها وتغذي كراهية اليهود

اسعار العملات والمعادن

رفض عربي وإسلامي موحد لتهجير الفلسطينيين.. وإدانة شديدة لتصريحات بن غفير وكاتس

الأخبار الرئيسية

رضائي: منطقة محظورة ستُقام قريبًا بالقرب من مضيق هرمز.. واختبرنا صاروخًا مضادًا للمدمرات فوق قطعة بحرية أمريكية

زامير يحذر من تصعيد واسع: إسرائيل تستعد لمواجهة مفاجئة متعددة الجبهات

نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

4f1908a6-b582-42ac-9ef1-95e5f906eef4

الاحتلال يزعم اغتيال قائد في كتيبة الرضوان .،.شهيدان في قصف مركبة وسط مدينة غزة

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين