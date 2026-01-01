الشعر الدهني بعد يوم من الغسل.. أسباب طبيعية وحلول عملية

وكالات /سما/

يواجه كثيرون تحديًا في الحفاظ على شعر نظيف بعد غسله مباشرة، إذ يبدأ بدو دهنيًا في غضون ساعات قليلة. هذه الظاهرة لا تعكس سوء النظافة بقدر ما تكون نتيجة لعمليات طبيعية وعادات يومية معينة.

تفرز فروة الرأس مادة دهنية طبيعية تسمى الزهم، وهي ضرورية لحماية الجلد والشعر من الجفاف. لكن كمية إفرازها تختلف من شخص لآخر، وتتأثر بطبيعة الشعر نفسه. الشعر الناعم والمستقيم يسمح للزيوت بالانتقال بسهولة من الجذور إلى الأطوال، فيظهر دهنيًا خلال فترة أقصر من غيره.

غالبًا ما يلجأ أصحاب الشعر الدهني السريع إلى غسله يوميًا أو أكثر من مرة في اليوم، لكن هذا قد يؤدي إلى النتيجة المعاكسة. الإفراط في استخدام الشامبو القوي قد يجفف فروة الرأس أو يهيجها، ما يدفعها لإنتاج المزيد من الزيوت تعويضًا عن الجفاف. الحل يكمن في اختيار شامبو مناسب والغسل بلطف دون فرك عنيف.

المنتجات المستخدمة تلعب دورًا محوريًا في هذه المشكلة. بعض الشامبوهات والبلسمات والماسكات تحتوي على مكونات ثقيلة، خصوصًا عند تطبيقها على الجذور. الأفضل تركيز البلسم على الأطوال والأطراف فقط، مع الحرص على شطف الشعر جيدًا لتجنب تراكم بقايا المنتجات.

عادة لمس الشعر بشكل متكرر وتعديل التسريحة طوال اليوم تساهم أيضًا في نقل الزيوت من اليدين وتوزيع دهون فروة الرأس على الخصلات. الإفراط في تمشيط الشعر يؤدي نفس النتيجة، حيث يساعد على انتقال الزيوت من الجذور للأطراف.

الحرارة والتعرق يزيدان من سرعة ظهور الدهون. خلال الأيام الحارة أو بعد ممارسة الرياضة، تصبح فروة الرأس أكثر رطوبة، وترتداء القبعات لفترات طويلة قد تحبس الحرارة والرطوبة، مما يعجل ظهور الدهون.

التغيرات الهرمونية والتوتر وقلة النوم تؤثر على نشاط الغدد الدهنية أيضًا. أي تغيير مفاجئ وطويل الأمد في طبيعة فروة الرأس يستحق الانتباه إلى ظروف الحياة والصحة العامة.

لتقليل سرعة ظهور الدهون، اختري شامبو مناسبًا لنوع فروة رأسك ودلكيها بلطف بأطراف الأصابع. طبقي البلسم على الأطوال والأطراف فقط، وقللي من لمس الشعر خلال اليوم. احرصي على تنظيف فرشاة الشعر بانتظام وغسل غطاء الوسادة بشكل متكرر.

لا تفترضي أن فروة الرأس الدهنية لا تحتاج للترطيب. قد تكون الجذور دهنية بينما الأطراف جافة، خصوصًا للشعر الطويل أو المصبوغ. استخدمي منتجات خفيفة وطبقيها في المكان المناسب، وتجنبي الزيوت والماسكات الثقيلة على الجذور.

في النهاية، احتياجات الشعر تختلف من شخص لآخر. لا تفرضي على نفسك جدول غسيل ثابت لمجرد أنه يناسب آخرين. مع فهم أسباب سرعة ظهور الدهون واختيار منتجات وعادات مناسبة، يمكنك الحفاظ على مظهر أكثر انتعاشًا لفترة أطول بعد الغسل.

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