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العناية بالبشرة

خبر : عادات يومية في تنظيف الوجه قد تزيد جفاف البشرة دون انتباه

الإثنين 07 سبتمبر 2026 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عادات يومية في تنظيف الوجه قد تزيد جفاف البشرة دون انتباه



وكالات /سما/

قد تبدو خطوات تنظيف الوجه بسيطة، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة المكررة يومياً قد تؤثر تدريجياً على توازن البشرة. إذا شعرتِ بالشد أو الخشونة بعد تنظيف وجهك، فقد تكون عادات معينة في غسل الوجه هي السبب وراء هذا الجفاف غير المتوقع.

الماء الدافئ جداً، رغم أنه مريح خصوصاً في الأيام الباردة، قد يزيد من جفاف البشرة. تؤثر الحرارة المرتفعة في الحاجز الواقي للبشرة وتزيد الشعور بالشد بعد الغسل. جربي استخدام ماء فاتر بدلاً من الماء الساخن إذا لاحظتِ أن وجهك يبدو جافاً مباشرة بعد التنظيف.

ليس كل غسول يناسب كل أنواع البشرة. المنتجات المصممة لإزالة الدهون بقوة قد تكون قاسية على البشرة الجافة أو الحساسة. اختاري غسولاً لطيفاً يناسب طبيعة بشرتك، وتجنبي تلك التي تترك شعوراً قوياً بالشد بعد الاستخدام. النظافة لا تعني بالضرورة أن تبدو البشرة مشدودة للغاية.

الإفراط في تنظيف الوجه قد لا يكون الخيار الأفضل، خصوصاً للبشرة الجافة أو الحساسة. غالباً ما يكفي تنظيف الوجه مرة أو مرتين حسب احتياجات بشرتك، مع التركيز على التنظيف في نهاية اليوم لإزالة المستحضرات والشوائب. إذا كنتِ تشعرين بالشد بعد كل غسلة، قد يكون تقليل مرات التنظيف خطوة مفيدة.

الفرك العنيف بالمنشفة أو أدوات التنظيف لا يزيل الأوساخ بشكل أفضل، بل قد يزيد الجفاف والتهيج. دلكي الغسول بلطف باستخدام أطراف أصابعك، ثم شطفي الوجه وجففيه بالتربيت الخفيف. هذه الطريقة ألطف على البشرة وتساعد على تقليل الشد والتهيج.

عدم ترطيب البشرة مباشرة بعد الغسل خطأ شائع. بعد التنظيف، قد تشعر البشرة بالجفاف الفوري، لذا اتبعي الغسل بمرطب مناسب. حتى البشرة الدهنية تحتاج ترطيباً، لكن بتركيبة خفيفة، بينما البشرة الجافة قد تحتاج مرطباً أكثر غنى.

الإفراط في استخدام المقشرات يؤدي إلى جفاف وتهيج، خصوصاً عند الجمع بين أكثر من منتج مقشر. لا تجعلي التقشير جزءاً من كل عملية غسل. استخدمي مقشراً مناسباً باعتدال، وتوقفي إذا لاحظتِ احمراراً أو حرقاناً.

الروتين الأمثل يبدأ باختيار غسول يناسب بشرتك، واستخدام ماء فاتر، ثم تدليك الوجه بلطف دون فرك. جففي بتربيت خفيف ثم ضعي المرطب المناسب. تذكري أن احتياجات البشرة تتغير مع الطقس والعمر، فراقبي شعور بشرتك بدلاً من الالتزام بروتين ثابت.

إذا استمر الجفاف أو الاحمرار أو الحكة رغم تعديل روتين العناية، استشيري طبيب جلدية. تنظيف الوجه خطوة أساسية للحفاظ على النظافة، لكنه يحتاج عناية فائقة لتجنب تحويله إلى مصدر جفاف. بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرة أكثر راحة ونعومة.

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