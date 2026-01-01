مدن أوروبية صغيرة تنسج سحرًا خاصًا.. مقاهٍ هادئة وشوارع قديمة

وكالات /سما/

توفر الوجهات السياحية الصغيرة في أوروبا تجارب متميزة بعيداً عن الازدحام والمسارات السياحية التقليدية، حيث تجمع بين شوارع ساحرة وبيوت أثرية وطبيعة خلابة توفر للزائرة هدوءاً واسترخاءً يصعب إيجاده في العواصم الكبرى.

تبرز مدينة بروج البلجيكية كإحدى أجمل الوجهات، حيث تحتفظ بطابعها القديم الذي يذكر بقصة خيالية، بفضل قنواتها المائية وعمارتها التاريخية وممراتها المرصوفة بالحجارة. يمكن استكشاف مركزها التاريخي مشياً على الأقدام، أو الاستمتاع برحلة بالقارب عبر القنوات لاكتشاف المدينة من منظور مختلف. وتجذب بروج بشكل خاص محبات الأجواء الرومانسية والتصوير، مع فرصة تذوق الحلويات والشوكولاتة البلجيكية في المقاهي المنتشرة بالمدينة.

تُعتبر هالشتات النمساوية بمثابة لوحة فنية حية، حيث تنسجم المنازل التقليدية مع جمال البحيرة والجبال المحيطة بها. تناسب هذه الوجهة من تبحث عن الهدوء والمناظر الطبيعية والفرار من صخب الحياة الحضرية. يمكن التجول على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالمقاهي الصغيرة، مع التقاط صور للمناظر الجبلية المذهلة. وتصلح هالشتات للرحلات الرومانسية وعطلات الصديقات الباحثات عن تجربة مختلفة وملهمة.

على الساحل الليغوري الإيطالي، تقف سينك تيريه كمجموعة من خمس قرى ساحلية ملونة تشتهر بمنازلها المبنية على المنحدرات وإطلالاتها الرائعة على البحر. يتمكن الزائرون من التنقل بين القرى بالقطار أو بالقوارب، والاستمتاع بالمطاعم المحلية والممرات التي توفر مناظر بحرية استثنائية. تناسب هذه المنطقة من ترغب في دمج البحر والطبيعة مع تجربة الطعام الإيطالي الأصيل.

كولمار الفرنسية الواقعة في منطقة الألزاس تشتهر بمنازلها الملونة وقنواتها المائية وأجوائها الحالمة. يمنح التجول في البلدة القديمة فرصة لاكتشاف العمارة التقليدية والمقاهي الصغيرة والمتاجر المحلية. تزداد جاذبية المدينة خلال المواسم الاحتفالية عندما تتزين شوارعها بالأضواء والزينة، مما يجعلها خياراً مثالياً لعطلة قصيرة غنية بفرص التصوير والاسترخاء.

رغم أن بورتو البرتغالية أكبر من بعض الوجهات الأخرى، إلا أن أجواءها الحميمة توفر إمكانية اكتشاف تفاصيلها سيراً على الأقدام. تتميز بمبانيها الملونة وشوارعها التاريخية وإطلالاتها على نهر دورو. يمكن استكشاف حي ريبيرا بأزقته القديمة والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي المطلة على النهر، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبات التصوير والعمارة التاريخية.

في سويسرا، تقدم بلدة لوتربرونن للباحثات عن الطبيعة واحدة من أجمل الوجهات الممكنة، حيث تقع في واد تحيط به الجبال والشلالات المهيبة. توفر البلدة مناظر طبيعية رائعة في مختلف فصول السنة، مع فرص لممارسة رياضة المشي وسط الطبيعة أو زيارة القرى المجاورة والاستمتاع بالمناظر من القطارات الجبلية. تناسب لوتربرونن من تبحث عن عطلة هادئة بعيداً عن ضجيج المدن الكبرى.

عند اختيار الوجهة المناسبة، من المهم التفكير في نوع الرحلة المرغوب. من تبحث عن الرومانسية قد تجد ضالتها في بروج أو كولمار، بينما من تعتبر الطبيعة أولويتها ستجد في هالشتات ولوتربرونن تجارب رائعة وملهمة. أما من تريد جمع البحر والطعام والثقافة، فسينك تيريه وبورتو توفران كل ذلك معاً.

كما يفضل اختيار الموسم المناسب لكل وجهة، حيث أن بعض المدن الصغيرة تشهد ازدحاماً أكثر في أشهر الصيف أو خلال المواسم الاحتفالية. قد يكون السفر في الربيع أو الخريف خياراً أمثل للاستمتاع بأجواء معتدلة وعدد أقل من الزوار، مما يسمح بتجربة أكثر هدوءاً وخصوصية.

توفر هذه المدن فرصة فريدة لرؤية جانب مختلف من أوروبا، حيث التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع جمال الرحلة: مقهى هادئ بزاوية شارع، ممر قديم يفتح على منظر خلاب، أو نزهة بلا جدول مزدحم. فمن تخطط لعطلتها المقبلة يمكنها اختيار المدينة التي تتوافق مع ذوقها وطبيعة التجربة التي تحلم بها.