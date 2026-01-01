خمس مدن إيطالية ساحرة بالقرب من البندقية تستحق الاستكشاف

وكالات /سما/

تتوفر حول مدينة البندقية الإيطالية خمس وجهات سياحية مميزة تستحق الزيارة، توفر لزوار المنطقة فرصة اكتشاف جوانب متعددة من الثقافة والتاريخ الإيطالي؛ حيث تمتزج المعالم الأثرية القديمة بالطبيعة الخضراء وتجارب الاسترخاء الفريدة، بعيداً عن زحام البندقية المشهورة.

تعتبر مدينة بادوفا من أبرز الخيارات للرحلات اليومية، وتستغرق الرحلة بالقطار من البندقية حوالي 30 دقيقة فقط. تمتلك المدينة أسواقاً تاريخية تعود إلى العصور الوسطى تستحق الاستكشاف، إضافة إلى كونها موطناً لثاني أقدم جامعة في إيطاليا. من أبرز معالمها بازيليك القديس أنطونيو، وساحة براتو ديلا فالي التي تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع وتضم 78 تمثالاً لشخصيات بارزة من سكان المدينة عبر التاريخ.

باسانو ديل غرابا، التي تقع عند سفوح جبال الألب، تستغرق الرحلة إليها بالقطار نحو ساعة و20 دقيقة. تشتهر هذه المدينة بجسرها الخشبي الفريد الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، والمعروف بـ"الجسر القديم"، والذي يضيف سحراً طبيعياً وتاريخياً فريداً للمنطقة.

مدينة تريفيزو توفر بديلاً قريباً وسهل الوصول، إذ لا تستغرق الرحلة بالقطار سوى 45 دقيقة. تشتهر المدينة بقنواتها المائية وشوارعها المرصوفة بالحجارة التي تعود للعصور الوسطى. تضم تريفيزو كاتدرائية جميلة تحتوي على أعمال فنية للفنان الإيطالي الشهير تيتيان. رغم كونها أقل شهرة من البندقية، فإن هويتها المحفوظة تجعلها جاذبة للسياح الباحثين عن تجربة أصيلة.

للباحثين عن الراحة والاسترخاء، تقدم منطقة أبانو ومونتيغروتو تيرمي تجربة فريدة كوجهات صحية متخصصة. كلمة "تيرمي" تعني الحمامات، وتعتبر هذه المنطقة واحدة من أبرز وجهات المنتجعات الصحية في أوروبا. توفر الوجهة علاجات متنوعة تتراوح بين جلسات التدليك وحمامات الطين الحرارية. يمكن الوصول إليها بالقطار من البندقية في حوالي 40 دقيقة، مما يجعلها خياراً مثالياً لقضاء يوم من التجديد والراحة.

ماروستيكا هي بلدة محاطة بالأسوار تقع في مقاطعة فيتشنزا، وتتميز بثلاثة أسباب رئيسية للزيارة. تضم قلعة من العصور الوسطى تتألف من مبنيين متصلين بسور يمتد حوالي 1800 متر، وتشتهر بمهرجان الكرز السنوي الذي يُقام في شهر مايو. كان كرز ماروستيكا أول نوع من الكرز يحصل على تصنيف المؤشر الجغرافي المحمي الأوروبي، مما يعكس سمعتها العالمية. تجمع هذه المدينة بين الحضارة العمرانية القديمة والمنتجات المحلية الفريدة، مما يجعل زيارة واحدة كافية لإثارة الرغبة في العودة إليها مراراً.