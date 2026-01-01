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خبر : مسابقة ملكة جمال العالم 2026 تبدأ في فيتنام.. 111 متسابقة تتنافس على التاج

الإثنين 07 سبتمبر 2026 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسابقة ملكة جمال العالم 2026 تبدأ في فيتنام.. 111 متسابقة تتنافس على التاج



وكالات /سما/

نها ترانج/سما- ينطلق حفل تتويج ملكة جمال العالم 2026، النسخة الخمسون والسبعون من المسابقة، اليوم الأحد في ساحة 2 من إبريل المفتوحة على شاطئ البحر بمدينة نها ترانج الساحلية بفيتنام، الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصراً بتوقيت السعودية ومصر ولبنان).

يُذاع الحفل مباشرة عبر قناة ملكة جمال العالم على منصة يوتيوب، وسيشهد تنافساً بين 111 متسابقة من مختلف دول العالم على اللقب من الملكة السارية أوبال سوشاتا، التايلاندية التي تعتبر أول امرأة من بلادها تفوز بالتاج.

تضمّنت المرحلة الأولى من التصفيات تأهل أفضل 40 متسابقة إلى ربع النهائي، موزعة بواقع 10 متسابقات من كل مجموعة قارية: إفريقيا، والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا وأوقيانوسيا، وأوروبا. وحصلت عدد من المشاركات على مقاعدهن من خلال تصدرهن لتحديات سريعة شملت المواجهة المباشرة والعارضة الأعلى والوسائط المتعددة واختيار الأشخاص والجمال الهادف.

تقلّص المرحلة الثانية قائمة المتنافسات إلى 20 متسابقة فقط، مع ضمان مقاعد للفائزات في فئات محددة ضمن كل مجموعة قارية. وتتقدم بعدها 12 متسابقة إلى الدور قبل النهائي، بينما يضم الدور النهائي أفضل ست متسابقات لاختيار الفائزة النهائية بلقب ملكة جمال العالم.

من بين المشاركات، تمثل الفلبين الممثلة روز سيمبسون، ملكة جمال المراهقات، وقد ضمنت بالفعل مقعدها ضمن أفضل 40 متسابقة بعد فوزها في تحدي المواجهة المباشرة لمجموعتها القارية. حققت سيمبسون المركز الثالث في مسابقة المواهب وتصدرات في تحديات الرياضة والأزياء، وتم ترشيح مشروعها الخاص بـ "الجمال ذو الرسالة".

تطمح المتسابقة الفلبينية لأن تصبح ثاني فلبينية تفوز بالتاج الأزرق، بعد أكثر من عقد من فوز ميغان يونغ باللقب في دورة 2013 التي استضافتها إندونيسيا.

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