ثلاثة منتجعات فاخرة في المالديف لعطلة الوطني السعودي

وكالات /سما/

تستقطب جزر المالديف السياح السعوديين مع اقتراب عطلة اليوم الوطني، بفضل قربها النسبي من المملكة وطبيعتها الاستثنائية. تزخر الجزر بشواطئ ذات رمال بيضاء ناعمة وبحيرات بألوان فيروزية، وتوفر تجارب متعددة تناسب مختلف الأذواق من المغامرات البحرية إلى أنشطة الاسترخاء والعافية.

ضمن محفظة ماريوت بونفوي، تقدم ثلاثة منتجعات رئيسية خيارات فاخرة للإقامة: شيراتون المالديف فول مون ولو ميريديان المالديف وويستن المالديف ميريانهو. يتميز كل منها بطابع خاص وأجواء فريدة تجمع بين الهدوء والخصوصية والخدمة الراقية.

يقع منتجع شيراتون فول مون على جزيرة فورانافوشي الطبيعية، وسط مياه هادئة تحيطها أشجار النخيل. شهد المنتجع تطويراً شاملاً حافظ على الأجواء الاستوائية الساحرة مع تحديث أماكن الإقامة والمطاعم والمساحات العامة. تتراوح أماكن الإقامة بين غرف متصلة ببعضها وفلل واسعة على الشاطئ. توفر Ocean Pool Villa بمساحة 120 متراً مربعاً مسبحاً خاصاً ومساحات رحبة تجمع بين المعيشة الداخلية والخارجية، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات والمجموعات.

يمكن للنزلاء المشاركة في مبادرات الحفاظ على الشعاب المرجانية، وزيارة الثقافة المحلية من خلال برامج خاصة، والمشاركة في دروس طهي، والانطلاق برحلات لمشاهدة الدلافين والغطس لاستكشاف الشعاب الملونة. يضم المنتجع سبعة مطاعم تقدم المأكولات المتوسطية والتايلاندية والعالمية، مع إمكانية الاستمتاع بعشاء رومانسي عند غروب الشمس. يبعد المنتجع 15 دقيقة فقط بالقارب السريع عن ماليه.

منتجع لو ميريديان يجمع بين سحر الريفييرا الفرنسية والحياة الهادئة على الجزر. يمكن الوصول إليه برحلة طائرة مائية تستغرق 35 دقيقة من العاصمة. يوفر فللاً فسيحة على الشاطئ وفوق الماء، وفيلا ثيلامافوشي ذات ثلاث غرف نوم مثالية للتجمعات العائلية.

يتميز المنتجع بموقعه الفريد عند خط عرض 5 درجات شمال خط الاستواء، مما يتيح مشاهدة الكواكب والنجوم في نصفي الكرة الأرضية. يقدم برنامجاً تعاونياً لمراقبة النجوم مع خبراء علم الفلك، ويحول الشاطئ إلى مرصد فلكي مفتوح. تجربة Celestial Dining تجمع بين المأكولات الراقية وروعة الكون، بينما توفر تجربة Moonlight Table عشاءات تحت ضوء القمر على الشاطئ.

منتجع ويستن ميريانهو يقع في قلب محمية با أتول للمحيط الحيوي التابعة لليونسكو، ويوفر تجربة تركز على الطبيعة والعافية. يضم فللاً عائلية فسيحة على الشاطئ وفوق الماء مع مسابح خاصة. هيفنلي بيتش ريزيدنس بغرفتي نوم توفر ملاذاً متكاملاً يضم غرفة معيشة واسعة ومطبخاً ومسبحاً خاصاً.

يركز المنتجع على العافية من خلال سرير Heavenly® وطقوس نوم خاصة وجلسات يوغا واسترخاء. يوفر WestinWORKOUT® Fitness Studio على مدار الساعة، وقائمة Eat Well تضم أطباقاً صحية ومغذية. تشتهر محمية با أتول بتنوعها البحري وضم أكثر من 250 نوع من المرجان، مع فرص استثنائية لمشاهدة أسماك المانتا وقرش الحوت في مواسم محددة.

يمكن للعائلات الاستمتاع برياضات شاطئية متنوعة، والصغار باستكشاف عالم الطبيعة من خلال Westin Family Kids Club. يبعد المنتجع 35 دقيقة برحلة طائرة مائية عن ماليه.