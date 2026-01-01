دفن السفير يحيى شكري سرحان في ملبورن بخلاف وصيته

وكالات /سما/

ملبورن/سما- دُفن السفير يحيى شكري سرحان (1963–2026)، ابن الفنان المصري الراحل شكري سرحان، في ضاحية جلينروي بمدينة ملبورن الأسترالية، صباح الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2026، بعد أكثر من 12 يوماً من وفاته.

أقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن الخطاب بملبورن عقب صلاة الجمعة، بحضور ابنه الوحيد كريم وأصدقائه المقربين، ثم جرت مراسم الدفن في مقبرة فلكنر التذكارية الأسترالية.

خالفت الأسرة بقرارها وصية الراحل، الذي كان قد عبّر عن رغبته في أن يُدفن بمقابر عائلته في القاهرة. قال ابنه في بيان أن القنصلية العامة المصرية أبلغته كتابةً بأن الترتيبات الحكومية المعمول بها لن تنطبق على والده "بسبب موقف مصر من وضع الجنسية المزدوجة".

أشار ابن السفير إلى أن الأسرة تقدمت بطلبات رسمية على المستوى الوزاري، من خلال القنصلية والجهات المختصة، وقدّمت طلباً استثنائياً في 31 أغسطس/آب 2026 لكن دون جدوى.

ذكر محسن سرحان في منشور له أن الراحل كان ينبّه إلى قرب أجله في حواراته الأخيرة، واصفاً وصيته بأنها الأمل الأخير قبل مغادرته الحياة.

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