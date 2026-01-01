من الموجات إلى البوب.. تطور تسريحات سيدني سويني بين الطول والقصر

وكالات /سما/

نجحت النجمة الأمريكية سيدني سويني في تطوير هويتها الجمالية من خلال تجارب متنوعة في تسريحات الشعر، بدءًا من الموجات الطويلة وصولًا إلى قصات البوب العصرية، محافظة على درجة الأشقر كعنصر ثابت يميز إطلالاتها.

لم تعامل سويني شعرها كعنصر ثابت في أسلوبها الجمالي، بل جعلت منه مساحة للتجديد المستمر. بعد سنوات من ظهورها بالشعر الأشقر الطويل والمنسدل، بدأت تخوض تجارب مختلفة في الطول والتصفيف، منتقلة تدريجيًا إلى قصات أقصر وأكثر عصرية مع الحفاظ على اللمسة الأنثوية التي تميز إطلالاتها.

من بين التسريحات البارزة لسويني، تسريحات بتموجات واسعة وناعمة مع فرق جانبي وخصلات أمامية منسدلة حول الوجه، تجسد الأسلوب الكلاسيكي المستوحى من هوليوود القديمة. كما اختارت في إطلالات أخرى تسريحات ملساء بانسيابية واضحة مع تموج خفيف يبدأ من منتصف الخصلات، ليمنحها حركة طبيعية وأنيقة.

ابتعدت سويني عن طول شعرها المعتاد في مراحل أخرى، معتمدة تسريحة البوب القصيرة التي تصل إلى أسفل الذقن بقليل. جاءت الخصلات بتموجات خفيفة وانسيابية، مع غرة جانبية أضفت لمسة ناعمة حول الوجه، بينما حافظت على الدرجة الأشقر ذاتها لتبدو الإطلالة أكثر عصرية وخفة.

في تجربة أخرى، اختارت قصة بوب أقصر بتصفيف أكثر حيوية، مع فرق جانبي وخصلات ملساء تنتهي بتموجات مرتفعة إلى الخارج عند الأطراف، استوحاة من الأسلوب الريترو. منحت هذه اللمسة شعرها حجمًا وحركة، بينما أبرز الطول القصير ملامح وجهها بشكل واضح.

عادت سويني في إطلالات لاحقة إلى الشعر الطويل برومانسية أكثر ونعومة أعمق. اعتمدت على جمع الجزء العلوي من الشعر إلى الخلف مع ترك الخصلات الطويلة منسدلة على كتفيها بتموجات طبيعية، فيما جاءت الخصلات الأمامية بانسيابية خفيفة لتمنح اللوك طابعًا أنثويًا أنيقًا.

في إطلالات كلاسيكية أخرى، ظهرت بشعرها الأشقر الطويل منسدلًا بالكامل مع تموجات واسعة وناعمة تضفي على الخصلات كثافة وحركة. جاء الفرق الوسطي مع خصلات أمامية منسدلة على جانبي الوجه، لتمنح التسريحة مظهرًا أنثويًا ناعمًا يبرز طول الشعر بوضوح.

تكشف تنوع تسريحات سويني أن تغيير طول الشعر يمكن أن يمنح الإطلالة شخصية مختلفة بالكامل، حتى مع الحفاظ على اللون الأشقر الذي أصبح جزءًا أساسيًا من هويتها الجمالية. من التموجات الطويلة والانسيابية إلى قصات البوب القصيرة والتصفيفات المستوحاة من الأساليب الريترو، تنقلت النجمة بين أساليب متعددة محافظة على لمستها الأنثوية في كل مرحلة.

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