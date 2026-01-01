تجارب المصابين بالصداع النصفي.. طرق طبيعية لتخفيف الألم

وكالات /سما/

يتباين التعامل مع نوبات الصداع النصفي من مريض لآخر، لكن تجارب عديدة من المصابين تشير إلى أن إجراءات رعاية ذاتية بسيطة قد تساهم في تخفيف الأعراض وتحسين قدرة الجسم على التكيف مع النوبة.

تحظى الكمادات الباردة وأكياس الثلج بشيوع واسع بين المصابين، حيث يؤكد عديدون أن وضعها على الرأس أو خلف الرقبة يسهم في تهدئة الألم والحد من الشعور بارتفاع حرارة الجسم المرافق للنوبة. وفي المقابل، يختار آخرون استخدام الحرارة، خاصة إذا صحبتها تشنجات في عضلات الرقبة أو الكتفين، حيث تساعد قربة الماء الساخن والوسادات الحرارية على إرخاء العضلات وتخفيف الشد. ينصح الخبراء بتجربة كلا الخيارين ومراقبة أيهما يجلب مزيدًا من الراحة للحالة الفردية.

يعتبر تقليل المحفزات الخارجية خطوة مهمة خلال النوبة؛ فالبعد عن الضوضاء والإضاءة الشديدة والاسترخاء في مساحة هادئة ومظلمة نسبيًا قد يخفف الانزعاج. يستفيد عديدون من المصابين أيضًا من الوسائد المريحة أو البطانيات الدافئة أو الاستماع لموسيقى هادئة أثناء الراحة. تجهيز مكان مريح في المنزل يمكن اللجوء إليه فور ظهور الأعراض يعزز فرص الاسترخاء والتعافي السريع.

الاستحمام بماء دافئ خلال النوبة يوفر شعورًا بالاسترخاء لعدد كبير من المصابين، وبعضهم يضيف أملاح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) إلى ماء الحمام بأمل تهدئة العضلات المشدودة. وبينما الأدلة العلمية حول فعالية هذه الأملاح محدودة، فإن الدفء بحد ذاته قد يسهم في شعور بارتياح أعمق. ما لم تكن الحرارة من محرضات الصداع لديك، فقد يستحق الحمام الدافئ محاولة التجربة.

يشدد الخبراء على أهمية الحفاظ على كمية كافية من السوائل أثناء النوبة، غير أن استجابة المصابين تختلف تجاه المشروبات المختلفة. فيما أفاد بعضهم بتحسن بعد تناول مشروبات غازية معينة، يفضل آخرون تجنبها لاحتوائها على محفزات محتملة مثل السكر أو المحليات الصناعية أو الكافيين. ينصح بإعطاء الماء الأولوية وتسجيل ملاحظات عن الأطعمة والمشروبات لتحديد المحفزات الشخصية.

عندما يرافق الصداع النصفي الغثيان أو فقدان الشهية، قد يصبح تناول وجبة كاملة عسيرًا. يلجأ المصابون حينها إلى أطعمة نشوية بسيطة مثل الخبز المحمص أو البسكويت المالح أو رقائق البطاطس العادية، لكونها أخف على المعدة وتوفر شعورًا بالراحة. الاحتفاظ بخيارات غذائية خفيفة جاهزة في المنزل يساعد على التعامل السريع مع بدء النوبة.

بينما يسهم النشاط البدني المنتظم في الوقاية من النوبات على المدى الطويل، يُنصح بتجنب المجهود الشاق خلال النوبة نفسها. أشار بعض المصابين إلى أن تمارين تمدد خفيفة أو ممارسة اليوغا الهادئة تساعدهم على الاسترخاء وتخفيف التوتر دون تفاقم الألم، مع ضرورة التوقف الفوري عند ملاحظة زيادة حدة الأعراض.

أفاد عدد من المصابين أن زيوت اللافندر والنعناع العطرية تمنحهم هدوءًا وارتياحًا خلال النوبات، رغم عدم توفر أدلة علمية قوية تؤيد فعاليتها العلاجية. قد تساعد الروائح المألوفة على الاسترخاء وصرف الانتباه عن الألم لدى بعض الأشخاص، إلا أن الحساسية للروائح قد تحفز الصداع لدى آخرين، ما يستوجب تجنب هذا الخيار في هذه الحالات.

يتفق المصابون على أن فعالية العلاجات تختلف من فرد لآخر، وما يخفف الألم لشخص قد لا ينفع آخر أو قد يزيد أعراضه سوءًا. ينصح الخبراء بتجربة وسائل الرعاية الآمنة تدريجيًا مع تدوين ملاحظات عن المحفزات والعوامل المساعدة، واستشارة الطبيب للتأكد من ملاءمة هذه الخطوات للحالة الصحية الفردية.