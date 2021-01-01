هيئة الصحة العامة تطلق حملة للوعي الغذائي والخيارات الصحية المتوازنة

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) في السعودية إطلاق حملة «صحتك اختيارك» بهدف تعزيز الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع وتمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية متوازنة وأكثر وعياً بما يسهم في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية.

جاءت الحملة نتيجة عمل تكاملي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة والإعلام، إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء ومركز التواصل الحكومي؛ حيث ركزت على ممارسات غذائية يومية أساسية يتبناها المجتمع.

تشدد الحملة على أهمية الاستهلاك المتوازن للسكريات والمصادر المضافة منها في الأغذية والمشروبات، كما تركز على ضرورة قراءة وفهم البطاقة الغذائية على المنتجات، الأمر الذي يتيح للمستهلكين المقارنة بين المنتجات واختيار ما يناسب احتياجاتهم الغذائية بشكل أفضل.

استهدفت الحملة مختلف فئات المجتمع مع إعطاء الأولوية للأسر والأطفال، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسط وموثوق يترجم المفاهيم الغذائية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية والاستمرار بها كنمط صحي مستدام.

وأكدت الحملة أن بناء الوعي الغذائي يشكل أساساً لتبني ممارسات صحية مستدامة، من خلال تمكين الفرد من فهم خياراته الغذائية واتخاذ قرارات أكثر توازناً، بما يسهم في الوقاية من عوامل الخطورة الصحية المرتبطة بالتغذية وبناء مجتمع أكثر صحة.

يأتي إطلاق هذه الحملة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي أولت أهمية لتعزيز الصحة العامة وتوفير خدمات صحية للجميع، وركزت على محور «مجتمع حيوي» يعتمد على سعادة المواطنين والمقيمين المرتبطة باكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، والعيش في بيئة إيجابية وجذابة بنمط حياة صحي.

تأسست هيئة الصحة العامة بقرار وزاري عام 2021 بعد تحويل اسم وكيان المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعمل على حماية وتحسين الصحة العامة للسكان بما يتماشى مع أهداف الرؤية والتحول الوطني للصحة، مركزة على تحسين الصحة والوقاية من الأمراض، والذكاء الاصطناعي في الصحة العامة، والأمن الصحي، وتقديم التثقيف والتوعية، وتطوير الاستراتيجيات والخطط الصحية.

اقرأ أيضًا: