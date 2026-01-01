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موضة ـــ البندقية

خبر : رودريغيز بسترة كحلية جريئة في مهرجان البندقية السينمائي

الإثنين 07 سبتمبر 2026 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رودريغيز بسترة كحلية جريئة في مهرجان البندقية السينمائي



وكالات /سما/

البندقية/سما- حضرت الفنانة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ83 في ظهورها الأول علناً منذ زفافها، وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال العرض العالمي الأول لفيلم "Mr. Nelson, Did You Kill People?".

اختارت رودريغيز لهذا الظهور إطلالة رسمية جريئة من تصميم دار غوتشي الإيطالية، تتألف من سترة وتنورة بلون كحلي داكن. صُنعت القطعتان من قماش كريبي حريري وصوفي، وتميزت السترة بقصة حادة ومفصلة بدقة مع فتحة صدر عميقة، فيما انسابت التنورة بطول كامل مع فتحة خلفية تمتد إلى الركبة.

أكملت رودريغيز إطلالتها بحذاء دونا من الجلد الأسود من غوتشي، وأضفت لمسة فاخرة بعقد ماسي ملتف حول العنق مصمم على هيئة أوراق أشجار ناعمة، إلى جانب أقراط وخواتم من دار باسكوال بروني الإيطالية.

سبق هذا الظهور إطلالة أخرى متحفظة أكثر عند وصولها إلى فندق إكسلسيور في المدينة، حيث ارتدت فستان قميص من حرير جاكار باللون البيج، زيّنته تفاصيل مطوية وربطة عند الياقة. نسّقته مع حذاء بتصميم هورس بت من غوتشي ونظارات شمسية بإطار مستطيل.

أتمّت هذه الإطلالة الأولى بأقراط من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مرصعة بالماس الأبيض وألماس الشامبانيا، وخواتم متعددة من باسكوال بروني، وبروش من الدار ذاتها ثبّتته عند موضع إغلاق الفستان ليكمل طابعه الفاخر.

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