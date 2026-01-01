آلاف عشّاق بوكيمون يستعرضون أزياءهم في بطولة العالم بسان فرانسيسكو

وكالات /سما/

سان فرانسيسكو/سما- استقطبت بطولة العالم السنوية لسلسلة بوكيمون الشهيرة آلاف المعجبين إلى مدينة سان فرانسيسكو في عام 2026، حيث اجتمعوا لعرض إبداعاتهم وارتداء أزياء مستوحاة من الشخصيات المحبوبة للعبة.

رافقت البطولة الرسمية فعالية جديدة خاصة بالمعجبين أطلقت عليها اسم "بوكيمون إكس بي"، وفرت هذه المبادرة الحديثة منصة موسّعة للمشاركين لعرض أزياء الكوسبلاي التي صمّموها بعناية وإبداع.

عكست الحفرية الضخمة مدى الاهتمام العالمي المتنامي بثقافة الكوسبلاي وتأثر ملايين المعجبين حول العالم برموز سلسلة بوكيمون التي تتمتع بشهرة واسعة منذ إطلاقها في التسعينات.