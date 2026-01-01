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خبر : النصر والاتحاد.. بينتو في الانتظار وريوس يخوض التدريبات

الإثنين 07 سبتمبر 2026 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النصر والاتحاد.. بينتو في الانتظار وريوس يخوض التدريبات



وكالات /سما/

جدة/سما- ينتظر حارس المرمى البرازيلي بينتو قرار مدرب النصر الأسترالي آنج بوستيكوجلو حول مشاركته في مواجهة الاتحاد المقررة يوم السبت، ضمن قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

سيكشف بوستيكوجلو في اجتماع فني قادم عن قراره بشأن تشكيل الفريق، إما بضم العقيدي أساسيًا واستحضار ثمانية لاعبين أجانب على الملعب، أو بإعادة ظهور بينتو وإبعاد أنجيلو من التشكيل.

ترجع حالة الغموض حول بينتو إلى غيابه عن مباراة التعاون الأخيرة بسبب الإيقاف، الذي نتج عن البطاقة الحمراء التي استقبلها في لقاء الاتفاق خلال الجولة الثالثة.

من جهة الاتحاد، شارك لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس، الانضمام الحديث للفريق، في حصة التدريب الجماعية مساء الجمعة، قبل يوم من الكلاسيكو. وانضم ريوس إلى النادي معارًا لموسم واحد من نادي بنفيكا البرتغالي.

اختتم الاتحاد استعداداته على ملعبه بجدة بحصة تدريبية شهدت تدريب ريوس مع زملائه الجدد، في ساعات قليلة من توقيع عقد انتقاله.

ويتجمع فريق النمور ظهر السبت في أحد فنادق جدة، حيث يعقد المدرب الألماني ينس فيسينج اجتماعًا فنيًا للكشف عن التشكيل الأساسي وأسماء الاحتياطيين.

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