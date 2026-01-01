بوسيتش يعتب على جماهير الأهلي.. استهجانٌ لبوندارينكو أحزن المدرب

وكالات /سما/

الرياض/سما- دافع مدرب فريق الأهلي السعودي الهولندي مارينو بوسيتش عن لاعب الوسط الأوكراني أرتيم بوندارينكو بعد استقباله بصفير من جماهير النادي، طالبًا ضرورة التكاتف معه في هذه المرحلة.

صرّح بوسيتش في المؤتمر الصحافي عقب انتصار فريقه على الرياض بنتيجة 5-0 في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة: «أعرف جماهير الأهلي جيدًا، فهي تتمتع بحب عميق للنادي، وتعاملت مع الموقف بصرامة، إلا أنني حزين لما حدث. بعد سبعة أيام كانوا يرحبون به، واليوم الاستهجان لا بد أن نقف بجانبه، فكل لاعب يسعى لإظهار أفضل ما يملكه».

أكد المدرب على ضرورة الوحدة داخل الفريق والنادي: «إعجابي بجميع لاعبينا لا يتزعزع، وينبغي أن نتوحد جميعًا وأن نكون قوة واحدة في هذه الفترة الحساسة».

أثنى بوسيتش على تصرف زملاء بوندارينكو تجاهه في اللقاء، قائلًا: «ردة الفعل التي صدرت من اللاعبين كانت رائعة جدًا. أشكرهم على هذه الموقف الإيجابي. ما يهمنا هو تحقيق الفوز بفارق كبير».

علّق بوسيتش على أداء فريقه أمام الرياض بالقول: «الشوط الأول كان عسيرًا، غير أنه بعد تسجيل الهدف الأول تحسّنت السيطرة، وساهم ذلك في تحسين مستوى الفريق عقب النتائج السلبية في المباراتين السابقتين».

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