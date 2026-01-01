محلل الرياضية يوثّق صحة جزائيتي الأهلي ضد الرياض

وكالات /سما/

الرياض/سما- صادق محلل محطة الرياضية التحكيمي محمد كمال ريشة على سلامة قراري حكم مباراة الأهلي والرياض المحترف عبد الله العويدان باحتساب جزائيتين لفريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز جولته الخامسة.

سجّل الأهلي خمسة أهداف نظيفة في المباراة على ملعب جدة، سدّد منها الإنجليزي اللاعب الأهلاوي الهدفين الأول والرابع من ركلتي الجزاء التي احتسبها العويدان عبر الشوطين.

وعلّق ريشة على الجزاء الأول الذي احتسبت في الدقيقة 11 قائلًا: «تدخل صحيح من الفيديو في الدقيقة 11، وبعد المراجعة الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي نتيجة تعرض لاعبه سعد بلعبيد للركل بإهمال من قبل سلطان العيسى، لاعب الرياض».

بشأن الجزاء الثاني في الدقيقة 58، أوضح المحلل التحكيمي: «قرار صحيح من الحكم بعد تدخل الفيديو باحتساب ركلة جزاء للأهلي، نتيجة تعرض لاعبه أرتيم للعرقلة من قبل لاعب الرياض محمد الخيبري، والإنذار الموجه للخيبري مستحق وليس يستوجب الطرد لوجود تنافس».

اقرأ أيضًا: