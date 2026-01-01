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أسعار الغاز المسال

خبر : أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار غاز البترول المسال في سبتمبر

الإثنين 07 سبتمبر 2026 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار غاز البترول المسال في سبتمبر



وكالات /سما/

الرياض/سما- رفعت شركة أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال، المعروف بـ "إل بي جي"، للشهر المقبل في استجابة لتصاعد الطلب على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

وبحسب متعاملين في قطاع الطاقة، رفعت الشركة السعودية سعر البروبان بواقع 5 دولارات للطن الواحد ليستقر عند 625 دولارا، فيما رفعت سعر البيوتان بمقدار 20 دولارا ليبلغ 660 دولارا للطن.

وأقدمت سوناطراك على زيادات أعلى من نظيرتها السعودية، حيث رفعت سعر البروبان بـ 20 دولارا للطن ليصل إلى 560 دولارا، بينما ارتفع سعر البيوتان لديها بـ 40 دولارا ليبلغ 610 دولارات للطن.

وتُعتبر أسعار أرامكو نقطة مرجعية أساسية في العقود المُبرمة لتجارة غاز البترول المسال من منطقة الخليج إلى آسيا ودول المحيط الهادئ، فيما تلعب تسعيرة سوناطراك ذات الدور للأسواق حول البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

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