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خبر : الشباب يضم اللاعب السعودي مراد خضري من الوحدة

الإثنين 07 سبتمبر 2026 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشباب يضم اللاعب السعودي مراد خضري من الوحدة



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الشباب، أمس الأحد، تعاقده مع لاعب الوسط السعودي مراد خضري لموسمي قادمين بخيار تمديد لفترة إضافية، قادمًا من صفوف نادي الوحدة، ليصبح الانضمام السادس عشر للفريق العاصمي في نافذة الانتقالات الصيفية.

بدأ خضري مشواره الكروي مع فريق الأهلي السعودي، قبل أن ينتقل إلى الأخدود عام 2023، عاد بعدها إلى الأهلي في 2024، ثم اختار الانضمام لصفوف الوحدة في 2025، قبل أن يتحول للشباب هذا الموسم.

خاض خضري في الموسم الجاري ثلاث مواجهات رسمية مع الوحدة في دوري الدرجة الأولى السعودي أمام كل من العدالة والزلفي وضمك.

أمضى اللاعب خلال تجواله بين أندية الأهلي والأخدود والوحدة 58 لقاء رسميًا، حقق فيها 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا بما يعادل 1418 دقيقة لعب إجمالية.

يأتي انضمام خضري ضمن سلسلة تعاقدات الشباب الصيفية، التي شملت نجوم أمثال عوض الناشري وعلي الأسمري وتين يدفاي ومامادو باري وعبد العزيز الهدهود ولازار ستويانوفيتش وضاري العنزي وروجر مارتينيز وتوماس بارتي وموري دياو وعبد الرحمن العبود وعلي البليهي وعبد الله هوساوي وريكاردو ماتياس، بالإضافة إلى عودة لاعب الدفاع البرتغالي دانييل بودينس عقب انتهاء مدة إعارته للفريق اليوناني أولمبياكوس.

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