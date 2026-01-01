شركة صينية تتقدم بطلب إنشاء بنك رقمي في مصر

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تقدمت شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا المالية برفع طلب رسمي إلى البنك المركزي المصري لنيل ترخيص تأسيس بنك رقمي في الجمهورية، وذلك بالتوازي مع حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة.

قدمت شركة "أوباي" كافة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، بما فيها الهياكل التنظيمية للمساهمين وخطط التشغيل والتسويق وأنظمة الأمان الرقمي، إضافة إلى سجلات خبرتها في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أسواق متعددة.

تنتظر الشركة الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، ثم استكمال الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة حتى الموافقة النهائية وبدء المزاولة الفعلية، ما يعني أن الطلب الحالي لا يشكل ترخيصا نهائيا في هذه المرحلة.

تعمل الشركة الصينية في قطاع المدفوعات والحسابات والمحافظ الرقمية والإقراض والادخار، وتملك ترخيصا للعمل البنكي الرقمي في نيجيريا. ويضم مستثمروها عددا من الصناديق والمؤسسات العالمية، إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال تشو ياهوي.

ليست هذه المحاولة الأولى لـ "أوباي" في السوق المصرية؛ إذ أعلنت الشركة عام 2023 عن نيتها التقدم بطلب لإنشاء بنك رقمي برأس مال مستهدف 60 مليون دولار لتقديم خدمات الإقراض والادخار والبطاقات الإلكترونية.

يأتي التحرك الجديد وسط تنامي المنافسة في القطاع المصرفي الرقمي بمصر، خاصة بعد أن منح البنك المركزي في مارس 2026 أول ترخيص رسمي لبنك رقمي محلي هو "وان بنك"، مما يؤشر على دخول السوق مرحلة جديدة من التنافسية.

أصدر البنك المركزي المصري مؤخرا قواعد جديدة للهوية المالية الرقمية بهدف تيسير فتح الحسابات والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتعزيز الشمول المالي في الاقتصاد.

يكتسب توقيت الطلب أهمية خاصة لتزامنه مع زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، التي تستهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين.