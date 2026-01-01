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مصر تحدّث مطاراتها

خبر : مصر تطبّق أنظمة رقمية جديدة في المطارات وتستحدث تأشيرة دخول فورية

الإثنين 07 سبتمبر 2026 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطبّق أنظمة رقمية جديدة في المطارات وتستحدث تأشيرة دخول فورية



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني عن خطوات تحديث تقني شاملة بدأت تطبيقها المطارات المصرية، بهدف تسريع الإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات.

وتتمثل الإجراءات الجديدة في إلغاء نظام بطاقات الوصول التقليدية واستبدالها بأنظمة إلكترونية متقدمة، كما سيتمكن المسافرون من استخراج تأشيرة الدخول الفورية فور نزولهم في المطار باستخدام رموز الاستجابة السريعة وأجهزة الخدمة الذاتية.

وأشار الحفني إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق بين وزارة الطيران ووزارة السياحة، وتركز على تطبيق نموذج تأشيرة الدخول عند الوصول عبر تقنية QR Code، وذلك ليتمكن المسافر من إكمال إجراءاته بسرعة قبل التوجه إلى ضابط الجوازات.

وأوضح أن هذا النظام الجديد سيسمح لموظفي الجوازات بالاطلاع على البيانات الكاملة للمسافر وسجل المدفوعات والتحقق من صحة الإجراءات بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة، مما يعجّل العملية ويقلل الازدحام.

وأكد الحفني أن التكنولوجيا والرقمنة سيشكلان العمود الفقري لمشروع تطوير مبنى مطار القاهرة الجديد، وأن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الأنظمة الإلكترونية في كل المطارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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